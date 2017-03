Cada vez se encuentra nuevas formas de jugar al fútbol y evitar goles como hemos visto en este video subido a YouTube. En ese se puede encontrar cómo en un partido amateur de Gran Bretaña, todo el equipo – sin el portero – se puso en la línea de gol para que el rival no marque. La situación – más allá de eficiente – hizo que el equipo no marque al encontrarse desconcertados ante la táctica dispuesta por el cuadro en el partido.



► ¿Qué clase de arquero es? Un ‘blooper’ entre las piernas y uno peor en estas Eliminatorias



El portero estaba en otro lado y corría con desesperación al no encontrarse ubicado bajo los tres palos. Ante la medida dispuesta por el golero, todo el cuadro de camisetas azules y rayas blancas sobre el hombro corrió para hacer una línea en su guarida. Como puede verse, y valga la redundancia, esto hizo que el equipo contrario no pueda anotar. El disparo se fue bastante desviado para las aspiraciones de quienes realizaron la táctica.



El día que Juan Manuel Vargas se enfrentó a Diego Godín en el Monumental

LEE TAMBIÉN: