Si los mejores del mundo cometen ‘bloopers’, ¿por qué no las promesas? Eso se puede pensar de Gianluigi Donnarumma tras un tremendo error en un partido válido la Serie A. El video ya se encuentra en YouTube y no es para menos, dado que no poder tomar el balón, después de un pase para más sencillo, provoca la risa en los rivales y el lamento en los aficionados. Todo fue en el duelo entre el AC Milan con el Pescara en un duelo de este domingo.



Minuto 12 del partido en el estadio Giovanni Cornacchia. La pelota se encontraba en el lateral derecho. Paletta tenía la pelota y la pasa a Donnarumma para que no se complique el defensa rossonera, aunque el jugador argentino no tenía pensado que el golero no controlara la pelota para mal de todo el AC Milan, dado que el equipo pelea puestos de Europa League.



AC Milan, séptimo con 53 puntos, se medía hoy ante el Pescara, el colero del torneo, en el cual apenas ha cosechado doce puntos. El conjunto milanés iba por su segundo victoria al hilo, luego de vencer a Genoa 1-0 antes del receso por la fecha FIFA.



"Estos partidos pueden ser difíciles porque nosotros sabemos que los equipos de Zeman (técnico de Pescara) son capaces de cualquier cosa. Tendremos que ser muy humildes y mostrar la actitud de un equipo top", señaló Vincenzo Montella, entrenador de Milan en la previa. Al parecer lo fue por cómo termino el resultado para ellos.