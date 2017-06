Parecía que había quedado solo con la pelea con los cinco chinos que fueron a atacarlo, luego de que Óscar agrediera a dos rivales con sendos pelotazos. No obstante, y como ha podido verse en YouTube, el brasileño provocó una salvaje trifulca de hasta 30 personas por su reacción en los últimos minutos del partido entre el Guangzhou R&F y el Shanghai SIPG por la Liga China. De hecho, la reacción como la pelea ha sido de lo más visto y repudiado por los fanáticos del fútbol, porque este tipo de acciones mancha la pelota.



El empate a un gol entre el Guangzhou R&F y el Shanghai SIPG tuvo protagonista negativo al brasileño. Óscar se convirtió en el centro de los focos – en la Liga China como el mundo – en el duelo por una fea acción en los últimos minutos cuando quiso tomarse la justicia por su mano después de un mal partido en el que fue objeto de varias faltas.



El talentoso futbolista no pudo demostrar toda su calidad durante el choque entre ambos cuadros y estuvo en todo momento maniatado por los rivales. El brasileño acabó tan molesto que le dio dos pelotazos consecutivos a dos rivales. Éstos no se lo tomaron bien y cinco chinos inmediatamente le cayeron encima, al punto que Óscar cayó al césped.



Óscar, caído sobre el terreno de juego tras revolverse uno de sus rivales, acabó rodeándolos futbolistas chinos. ¿Cuál será la acción que tomarán con él?



