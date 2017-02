¿Intencional o casualidad? Eso es lo que se preguntan muchos tras el hecho sucedido en el último entrenamiento del Real Madrid visto en YouTube. Keylor Navas goleó con un balón al productor de la BBC en un hecho que se ha vuelto un viral en redes sociales. ¿Cuál es el motivo? Ante tantas cuestiones sobre la partida del golero de la entidad merengue, todo se especula en una reacción de él. Sin embargo, no hay pruebas para saberlo.



Keylor Navas ha destacado en el arco madridista, pese a las intenciones de Florentino Pérez de reforzar el arco con arqueros como David de Gea y Hugo Lloris. El exgolero del Levante ha mostrado agilidad y buenas reacciones cada vez que los atacantes han ido a vencer su valla. No obstante, su nombre no es tan mediático, una de las razones por la que se habla de su partida después de haber ganado una Champions League.



El periodista de la BBC Simon Maybin grababa con su celular un entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas cuando recibió un balonazo de Keylor Navas ante la sorpresa de sus compañeros de equipo. La acción fue grabada por el propio periodista y la BBC asegura en su web que el pelotazo fue a propósito. ¿Quién tendrá la razón?



Real Madrid enfrenta este sábado de visita al Osasuna en el Reino de Navarra por un partido válido por la Liga Santander. Cuatro días más tarde lo harán ante el Napoli por la Champions League.



