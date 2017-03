YouTube nos regala jugadas insólitas en el mundo, pero como la que hemos visto en el fútbol de Brasil. No se trata de un regate ni de una asociación, sino de un penal que fue pateado en una final de barrio que probablemente puede llevar a la burla hacia el lanzador. Y es que no solo erró, sino que prácticamente ni siquiera le dio al balón. Se trata de un hecho totalmente insólito que se comente en ese país como en otros del mundo.



El campo era sintético, el jugador se alistaba para pegarle al balón, empieza a correr, pero en su momento de conectar la pelota, el brasileño le da muy arriba por lo que no termina habiendo movimiento del esférico, mientras el arquero se había tirado a la derecha. ¿Habría anotado? Probablemente es una pregunta que se haga el pateador hasta ahora.



Segundos después del ‘blooper’ puede verse como el jugador se quedó parado en la línea del punto de penal, mientras el arquero trata de consolarlo. Sin lugar a dudas, es de lo más clamoroso en cuanto a errores visto en YouTube en los últimos días. ¿Y tú alguna vez has fallado de esa forma desde los doce pasos?



