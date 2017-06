Venezuela no solo tiene a los jugadores del Mundial Sub 20, también tiene otros valores que causan sensación en el fútbol mundial. Uno de ellos se llama Rómulo Otero, un joven de 24 años que incursiona en su primer año en el fútbol de Brasil tras haber estado en Huachipato. El volante de la ‘Vinotinto’ ya ha marcado grandes goles en su paso por el Atlético Mineiro, pero el miércoles pasado hizo uno que ha causado furor en todo el mundo como YouTube.



Minuto 40 del primer tiempo en un partido entre Atlético Mineiro con Paraná. Ambos equipos igualaban a cero hasta un tiro de esquina cobrado por Otero. La pelota en la banda izquierda, el veneco miró al arquero mal posicionado y le pegó con gran clase. Golazo para el Atlético Mineiro, que de pasó sirvió para seguir pasando en la Copa de Brasil.



"Estoy muy contento por el gol y por la clasificación. La entrega de todos los jugadores valió la pena para el pase. Entrené bastante ese tipo de lanzamientos, no por marcar, sino porque tenemos grandes rematadores. Gracias a Dios, conseguí que entrara", comentó el jugador tras ser entrevistado por los medios de aquel país.



Atlético Mineiro enfrenta el domingo al Palmeiras por la cuarta fecha del Brasileirao. En la liga no la pasan tan bien, puesto que se encuentran en la décima sexta casilla con dos puntos.



