Así es el fútbol. Un día celebras goles; otro día puedes ir lesionado del campo de juego. Le pasa a todos los futbolistas, como ha sido el caso de Yordy Reyna en el amistoso entre su equipo, los Vancouver Whitecaps, ante los Portland Timbers. El resultado (2-1) es lo de menos, derrota para el equipo canadiense, sí lo es el estado en el que se encontrara nuestro compatriota. Así lo podemos ver en un video colgado en YouTube.



► Puro elogio: ex campeón del Mundo con Brasil alabó a Cueva por su actuación ante Santos



En su tercer partido amistoso con los Whitecaps, Yordy Reyna tuvo que ser retirado del campo de juego por un compañero suyo y un asistente del equipo de la MLS. En el minuto 86, ex Red Bull Salzburgo intentó hacer una ruleta para eludir a un rival en los tres cuartos de la cancha contraria, aunque no pensó que se encontraría con la pierna de este.



El golpe fue en la zona interior de la pierna, y como podemos observar en el video que fue colgado en YouTube, Yordy se encuentra tendido en el suelo lleno de dolor y moviéndose de un lado para otro. El juego queda paralizado y el ex Alianza Lima tuvo que salir retirado.



El partido del delantero fue regular hasta dónde juego. Como en amistosos anteriores, Yordy Reyna entró al inicio del segundo tiempo y solo pudo quedarse hasta el minuto 83 a causa de esa lesión que lo dejó fuera del partido. Esperemos que no sea de gravedad.



Gol y asistencia de Cueva: Sao Paulo venció 3-1 a Santos por el Torneo Paulista

LEE TAMBIÉN: