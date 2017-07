Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, analizó la victoria de su equipo por 4-1 sobre el Real Madrid la pasada noche en Los Ángeles y señaló que el equipo de Zinedine Zidane "nunca juega mal", y que, en esta ocasión, sus jugadores fueron "muy buenos". El video de su rueda de prensa fue colgado inmediatamente en YouTube.



"Este resultado nos da confianza, sobre todo a los jugadores", indicó el técnico español en rueda de prensa.



"Nuestro objetivo era ser sólidos y hemos sido intensos. El resultado no es importante, sino la forma que hemos luchado y hemos afrontado el partido de cara al futuro. Pienso en mi equipo, pero para ellos es también pretemporada. El Madrid es un equipo que ya está hecho y nosotros necesitamos crecer", añadió.



El catalán restó importancia al marcador y recalcó el gran trabajo de los suyos.



"Al Madrid cuesta mucho quitarle el balón, es un milagro que pierdan un balón, y hemos hecho un gran esfuerzo ante jugadores de la calidad de Isco, Modric, Casemiro o Kovacic... El Madrid nunca juega mal, fuimos muy buenos nosotros", declaró.



Asimismo, alabó la figura de Zidane. "Como jugador era 'top' y no me puedo comparar con él. Como entrenador es un gran entrenador. ¿Qué puedo decir? Lo ha ganado casi todo en apenas dos años".



FUENTE: EFE



Neymar le anotó este gol al Manchester United por partido amistoso. (Getty / DirecTV)