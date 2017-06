Se llama Javier Fernández y es relator de la cadena de Gol Caracol. El colombiano, en medio del duelo amistoso entre Colombia con España en Murcia, explotó de júbilo tras el tanto Edwin Cardona. Los cafeteros igualaban – en ese entonces – el amistoso internacional. David Silva había adelantado a la ‘Furia Roja’, mientras que Cardona igualaba con un golazo ante la mirada de Pepe Reina. El video se colgó inmediatamente en YouTube, aunque después de conoció un particular fecho de parte de la cadena colombiano en la transmisión del partido.



Javier Fernández celebró por todo lo alto en la cabina del estadio Nueva Condomina. “Cómo le pegaste a esa pelota Cardona, no pudiste Shakiro”, dijo el relator en clara referencia a Piqué.

Colombia no pudo con España y empataron 2-2 en un partido amistoso disputado en el estadio de la Nueva Condomina en Murcia. Cuando parecía que los sudamericanos se llevaban el encuentro, Morata apreció para empatar el partido.



La selección 'cafetera' inició el partido sufriendo ante el empuje de la Roja, especialmente por la banda derecha, donde las entradas de César Azpilicueta y las llegada de Pedro pusieron en aprietos a Edwin Cardona y a Pablo Armero.



David Silva abrió el marcador al rematar un pase de Pedro, antes de que Edwin Cardona igualará con un balón bombeado (40) y Falcao hiciera el 2-1 al rematar un córner (55), pero cerca del final Álvaro Morata hizo el 2-2 de cabeza (87).



El gol de Morata impidió que Colombia se convirtiera este miércoles en el primer equipo que logra vencer a España, en los nueve partidos disputados por la Roja desde que Julen Lopetegui se hizo con las riendas del equipo el verano pasado.



