YouTube: Ruud Gullit y el video del camerino que ha indignado toda Holanda [VIDEO]

Los problemas que generan las redes sociales y a veces el poco tino de las personas, aunque en este caso sea el famoso Ruud Gullit. Dick Advocaat, seleccionador holandés, ha tenido que dar un toque de atención a su ayudante, el propio Gullit, por difundir un polémico vídeo que grabó después de la victoria (3-1) del domingo de Holanda ante Bulgaria por las Eliminatorias europeas camino al Mundial de Rusia.



En las imágenes, que duran 15 segundos en el video difundido en Twitter y que ha sido subido inmediatamente a YouTube, aparece el vestuario de la selección neerlandesa, con los jugadores moviéndose tranquilamente, o sentados mirando sus móviles. Unas imágenes inocentes, pero que han despertado la polémica en Holanda.



Además del seleccionador, varios analistas televisivos han tachado de violación de la intimidad de los jugadores el vídeo colgado por Gullit, llegando incluso a sugerir que debería ser despedido. Por parte de Advocaat, ha explicado que “lo que hizo Ruud no ayuda al equipo, no fue una buena idea y se lo dije, es todo. El incidente está cerrado”.



Para intentar zanjar el revuelo, la Federación holandesa de fútbol ha emitido un comunicado en el que Gullit se disculpa: “Grabé el vídeo llevado por el entusiasmo, no debí hacerlo”, ha dicho el ayudante. Parece que el tema ha quedado, pero la situación de Holanda en las Eliminatorias (tercero en el Grupo A) han generado más de una polémica.



