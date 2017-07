Pirlo está en el ojo de la tormenta tras el último partido de New York City por la MLS. Los hinchas piden que se vaya al banco, especialmente después del espectáculo de Sebastián Giovinco ante la mirada atónita del volante italiano, así como de nuestro compatriota Alexander Callens y otros jugadores más. Giovinco hizo lo que quiso, su resumen de jugadas es de lo más en YouTube y aquí te traemos el video de este show del delantero.



Como puede verse en imágenes, Pirlo no presiona ni marca, tan solo camina en la cancha. El caso de Callens y sus compañeros es parecido, aunque en las jugadas el peruano no era marca directa. Giovinco marcó de fuera del área, de tiro libre y dio una genial asistencia para otro de los goles de Toronto sobre New York City en una nueva fecha de la MLS.



Toronto marcha como líder con 43 unidades en 22 fechas disputadas, mientras que New York City se encuentra en la tercera casilla con 37 puntos. El duelo, como puede verse, era de vital para el cuadro del peruano para pelear por el primer lugar del campeonato.



A diferencia de Pirlo, David Villa mantiene un gran nivel, puesto que el delantero ha marcado 14 goles en lo que va del campeonato. ¿Giovinco? Ha aparecido 11 veces en el marcador.



