Las cosas del fútbol. A veces unos no pueden controlar su rabia. ¿Quién no se ha sentido así en el momento de la derrota? Probablemente muchos. Sea a nivel de clubes o de selección, siempre ha sabido momentos en donde una persona ha pensado en golpear su televisor. Sin embargo, lo curioso de este video subido a YouTube es que el fanático lo hizo en el momento de la victoria. Probablemente no le haya gustado el juego del Fenerbahce o haya sido que el tanto de Ryan Babel lo haya preocupado en los últimos minutos. Lo cierto es que destruyó su TV en lo que hizo recordar al popular Tano Pasman de Argentina.



El árbitro del derbi entre el Fenerbahçe y el Besiktas, dos equipos de fútbol de Estambul, tuvo que mostrar cinco tarjetas rojas y 12 amarillas, y señalar dos penaltis, para poner orden en un encuentro especialmente bronco.



Fiel a la tradición de los derbis en Turquía, este partido de la sexta jornada de la liga tuvo mucha tensión y terminó con la victoria del Fenerbahçe (2-1) cuando apenas quedaban 17 jugadores en el césped, nueve contra ocho.



Después de que el Fenerbahçe abriera el marcador con un penalti anotado por Giuliano (20'), el encuentro se convirtió en un festival de tarjetas, con dos rojas y tres amarillas para los jugadores del Fenerbahçe y tres rojas y nueve amarillas para el Besiktas.



El próximo derbi de Estambul tendrá lugar el 22 de octubre entre el Galatasaray y el Fernerbahçe. Esperemos que el hincha no vuelva a repetir esto.



