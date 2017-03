A ponerse de pie por el Perú: cómo y dónde dejar donativos para damnificados

Desastres naturales vienen golpeando al país. Tenemos muchos compatriotas que lo han perdido todo, pero no están solos. Llegó el momento de entrar en acción. Por eso, ahora que #ElPeruTeNecesita, tu ayuda pueda hacer una gran diferencia.

Pongamos el pecho por los que la están pasando mal.

► Alianza Lima y Universitario se unen a campaña para ayudar a damnificados

¿Qué puedes donar?

Alimentos no perecibles (arroz, azúcar, aceite, agua, menestra, fideos, Avena, conserva de pescado), útiles de aseo personal, pañales para niños y adultos, ropa en buen estado, frazadas calaminas, tripley, clavos para calamina, bobinas de plástico.

¿Dónde hay centros de acopio?



Villa Deportiva Nacional VIDENA- Puerta 14

>> Av. Aviación s/n Cruce de la Av. Aviación con Av. Del Aire

>>Desde el jueves 16 de marzo hasta el jueves 23 de marzo de 9:00 am a 5:00 p.m.



Centro Comercial Jockey Plaza

>>Av. Javier Prado Este 1650

>>Desde el jueves 16 de marzo hasta el jueves 23 de marzo de 9:00 am a 5:00 p.m.



Coliseo Eduardo Dibos, Puerta 2

>>Esquina Av. Aviación con Angamos. San Borja

>>Desde el jueves 16 de marzo hasta el jueves 23 de marzo de 9:00 am a 5:00 p.m.



Megaplaza

>>Alfredo Mendiola 3698, Independencia

>>Desde el jueves 16 de marzo hasta el jueves 23 de marzo de 9:00 am a 5:00 p.m.



NO HAY EXCUSAS

El Banco de Crédito del Perú (BCP) ha habilitado un espacio en su aplicación móvil para realizar donaciones de forma automática. No es necesario salir de casa y el monto a donar es seleccionado por el usuario.

Además, RPP, Cáritas del Perú y la comuna de San Isidro han abierto dos cuentas del BCP para donar.



Cuenta corriente en soles: 193-2236439-0-91

Código interbancario: 00219300223643909118

Cuenta corriente en dólares: 193-2238776-1-07

Código interbancario: 00219300223877610719.



Otro dato más: la Asociación Peruana de Protección a los Animales también recibe donaciones para mascotas heridas o vulnerables por huaicos.