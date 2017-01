Sporting Cristal vs. San Martín: conoce si eres ganador de entradas dobles

La novena fecha del torneo Apertura traerá un partido que promete buen fútbol. Sporting Cristal, motivado por su último triunfo en la Copa, recibe a la San Martín que viene en alza de la mano de su técnico 'Chemo' del Solar.

Como ya es costumbre, Depor te pone las entradas para que asistas con un acompañante al estadio Alberto Gallardo. Este viernes se hizo el sorteo y esta es la lista de afortunados.

Si eres uno de los ganadores, nuestro equipo de marketing se comunicará contigo para la entrega de las entradas. No te olvides de venir con tu DNI. Si no apareces, no te preocupes. Vendrán más promociones en las que también podrás participar.

El partido entre Sporting Cristal y San Martín tiene un aliciente más. Los celestes son los únicos invictos del Apertura. Además, un tropiezo les podría dar la chance a sus más cercanos perseguidores de desplazarlos.

Nombre DNI Bily Nelvin Robles Caldas 70362542 Andre Paolo Cornejo Cardenas 70308613 Raul Abel Aguilar Rivera 72953953 Rosario Evangelina Cerna Yamahuchi 9604541 Jose Martin Reyes Clemente 47146160

