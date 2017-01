Universitario vs. Sporting Cristal: lista de ganadores de entradas dobles

Universitario de Deportes tendrá el domingo la posibilidad de ganar el Apertura, primer torneo de la temporada, si derrota a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Los celestes tratarán de impedirlo. El partido promete y tú puedes estar presente gracias a Depor.

Este viernes se realizó el sorteo de las entradas dobles para el encuentro y a continuación te mostramos la lista de ganadores que asistirán con un acompañante totalmente gratis. Si no apareces, no te desesperes. Depor anunciará más promociones.

Los afortunados serán contactados por el departamento de marketing Depor para coordinar la entrega de los boletos del choque. No te olvides de traer tu DNI. Sin dicho documento, no se podrá hacer efectivo.

El partido promete emociones de principio a fin. Universitario de Deportes, líder, viene con la mecha prendida tras ganar sus cinco últimos encuentros. Sporting Cristal, segundo, olvidó su opaca campaña en la Copa Libertadores y mandará al campo su mejor oncena disponible.

