Emma Stone: 10 imágenes de la nueva belleza que conquista Hollywood (FOTOS)

Emma Stone es una de las mujeres más sensuales de Hollywood. No por nada, ha destacado en diferentes rankings, como el de las publicaciones AskMen.com, Maxim o FHM. Incluso, en 2011 la revista Men’s Health la colocó como la segunda mujer más sexy del mundo.

Su debut cinematográfico se dio en 2007 con ‘Superbad’. En esta comedia compartió roles con los con Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, entre otros y le permitió ganar un trofeo en los Young Hollywood Awards de 2008, como Nueva Cara Fascinante.

