Existen pocas palabras para describir la sensualidad y belleza de Helga Lovekate. Esta modelo rusa se declaró hincha del Zenit de San Petersburgo, pero su ‘amor platónico’ juega en el Real Madrid: James Rodríguez.

Así es. Helga Lovekate se derrite por el ‘10’ del Real Madrid. James Rodríguez no solo la rompe en la canchas. Su carisma hace que se gane hinchas en todas partes del mundo. Y una de ellas es esta hermosa modelo rusa.

Helga Lovekate es reconocida en su país, además, por ser una de las más atrevidas modelos sobre el territorio ruso. Esta ‘morocha’ nacida en el país más grande del mundo encanta a todos con su espectacular figura. Y es que, con ese cuerpazo, difícil que pase desapercibida.

¿tendrá James Rodríguez algún acercamiento con Helga Lovekate? Eso no lo sabemos. Pero puedes disfrutar con estas sensuales fotos y este video ardiente de este bombón que el diario As de España trae para ti. No te lo pierdas, ¡es una delicia!

Helga Lovekate tiene una cara de ángel y cuerpo de Diosa. (Difusión)

Nadie se puede resistir a los encantos de Helga Loveakte. (Difusión)

