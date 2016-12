Paloma Fiuza: 12 imágenes de la sensual ‘garotinha’ que conquistó Perú (FOTOS)

Paloma Fiuza es la última ‘diosa’ que ha posado para la revista Soho Perú. Esta bella ‘garota’ mostró su sensual anatomía, mientras posaba tanto dentro como fuera de un avión.

“La diosa brasileña Paloma Fiuza es querida aquí, allá y en todas partes. Y no es para menos, pues su simpatía y belleza se han paseado por varios países. Ahora aterriza con toda su sensualidad en las páginas de ‪#‎SoHo‬, en una sesión para enmarcar”, fue el mensaje que dejó dicha publicación en su cuenta de Facebook.

Realizando un recuento, esta sexy brasileña llegó a nuestro país en 2004, junto al conjunto Exporto Brasil. Desde ese instante, la hemos visto en diferentes programas de la televisión local ya sea bailando o como participante de algún reality juvenil.

“Me siento muy peruana. Me siento súper agradecida con el Perú. Estoy agradecida con ustedes. Este país me ha brindado de todo: trabajo, amor, mucha felicidad…”, reveló en una entrevista con el diario Trome.

Lo último que la prensa local ha discutido sobre su situación sentimental es un posible vínculo con Facundo González, integrante de ‘Esto es Guerra’. “Yo nunca he salido con un argentino. En realidad coincidí en una reunión con él (Facundo González) y es mi pata. No tiene nada que ver conmigo y me parece de más que me estén vinculando con él y que estén diciendo cosas que no son”, fue lo que aseguró en Combate.

Con esta sesión de fotos, Fuiza se suma al selecto grupo de bellas modelos de nuestra farándula que se han destapado para esta revista. Recordando, algunas de ellas han sido Vania Bludau, Fiorella Flores, Karen Dejo, entre otras.

LEE TAMBIÉN…