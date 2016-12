Taisha Marie: quiere bailarle twerking a Mario Balotelli (FOTOS Y VIDEO)

Taisha Marie ha confesado que se derrite por un jugador italiano: Mario Balotelli. El atacante de raíces africanas no necesita presentación, pues desde bastante joven ha sido noticia no solo por su desempeño en el verde, si no también por sus constantes ‘travesuras’ fuera de las canchas.

Y parece que el ‘portarse mal’ le gusta a Taisha Marie. Ella tiene un ‘crush’ en Mario Balotelli. Es su amor platónico. Quiere que él sea quien la acobije cuando tenga frío y la complazca cuando le de calor. La reina del twerking tiene su corazoncito.

Taisha Marie ya le lanzó un ‘centro’ a Mario Balotelli. La diosa del twerking quiere bailar para el atacante del AC Milan. ¿Quién se podría resistir a esta diosa? ¿Será cuestión de tiempo para ver a este par juntos? Solo el destino lo decidirá.

Un videito de Taisha Marie para Mario Balotelli y sus fanáticos. (Youtube)

