Cuotas al campeón de Copa América 2024 ¿Quién será el ganador?

De acuerdo con las casas de apuestas, la selección de Argentina es la favorita a quedarse con el título continental. Le siguen Brasil, Colombia y Uruguay. Muy a lo lejos un representante de la CONCACAF desafía la historia y las estadísticas.

La prensa especializada señala que el favoritismo de Brasil está dado por una cuestión de historia, más que por el desempeño del equipo. No obstante, no hay en una sola casa de apuestas en las que los cariocas no figuren entre los primeros candidatos al título.

Las cuotas son cortesía de 1XBET, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios de acuerdo al rendimiento de cada selección y posibles lesiones.

Selección Cuotas Argentina 2.45 Brasil 3.15 Colombia 4.20 Uruguay 4.40 México 12.00

Apuestas al ganador de la Copa América 2024: Análisis

Está claro que el favoritismo de Argentina llega gracias a las victorias obtenidas en la Copa América anterior y en el Mundial de la FIFA 2022. Y es que el equipo de Scaloni no lo viene haciendo nada mal en las eliminatorias sudamericanas, en las que marcha primero y evidentemente eso incide en los pronósticos.

Adicionalmente, aunque Lionel Messi juega ahora en la modesta liga norteamericana, la transformación del Inter de Miami bajo su comando es una muestra de que el veterano capitán argentino tiene todavía suficiente fuerza para llevar a su selección a ser una de las favoritas de la Copa América 2024.

Lo que sí sorprende a todas luces es la presencia de Colombia en el top 3 de favoritos a la Copa América. Sin embargo, después de imponerse a España en el amistoso internacional que se jugó en Londres, el conjunto dirigido por Nestor Lorenzo completó 21 fechas FIFA sin perder. A la espera de un amistoso más contra Arabia Saudita y dos partidos por eliminatorias ante Bolivia y Venezuela.

La selección mexicana, siempre que es invitada a la Copa América, figura como una candidata. Sin embargo, una vez tiene que medirse frente a equipos verdaderamente poderosos como Argentina, Uruguay y Brasil, no llena las expectativas y se queda en instancias intermedias del torneo.

Las casas de apuestas también parecen bastante escépticas sobre el papel que puedan hacer los demás invitados de la CONCACAF, ya que ni Estados Unidos, Canadá, Jamaica o Costa Rica aparecen realmente en el radar. Las cuotas por estos equipos en el mejor de los casos están por debajo de los 12 puntos. El caso puntual de la selección peruana viene debido a su pobre actuación en las eliminatorias.

Las cuotas para Argentina son las más bajas en años

Después de haber perdido dos finales consecutivas frente a Chile en los penales, la selección dirigida por Scaloni logró sacudirse la mala suerte y conquistar el título en el Maracaná, frente a una selección brasileña bastante deslucida que apenas si logró inquietar en un juego que terminó 0 – 1.

Ese partido marcó el cambio de dirección para Argentina y volvió a darle relevancia internacional a este favorito para ganar la Copa América 2024. Después de ese juego vendría ‘La finalissima’ contra el campeón europeo, Italia, que Argentina conquistó con muchísima facilidad 0 – 3 en Wembley y por supuesto, el Mundial 2022.

Curiosamente, después del partido inaugural contra Arabia Saudita, las cuotas para apostar por Argentina se fueron a las nubes y brindaron una oportunidad única de apuesta para muchos aficionados. Hoy la situación es totalmente opuesta y en el mejor de los casos, podremos encontrarnos un 2.50.

Está por ver si el relevo generacional que se avecina en la selección Argentina afecta el desempeño del equipo de Scaloni. Aunque es cierto que el campeón del mundo le da prioridad a este torneo, los ojos de la afición están sobre la posibilidad de la defensa del título en 2026, la Copa América 2024 sería un torneo para probar fórmulas nuevas.

Apuestas al ganador Copa América

Brasil tiene cuotas muy interesantes

El problema con Brasil es que no ha terminado de superar una fase de cambio generacional y por eso, aunque siempre está entre los equipos favoritos a ganar la Copa América 2024, muchos dudan de que el equipo capitaneado por Neymar Jr haga demasiado en el torneo.

Lo cierto es que no sería tampoco una sorpresa que se coronaran campeones, en cuyo caso sus cuotas de apuesta son prácticamente un 60% que las que brindan la mayoría de las casas de apuestas por Argentina. Brasil es una apuesta segura y con posibilidades muy interesantes para los jugadores intermedios.

Lo que sí debemos tener en cuenta es que al menos por eliminatorias, el equipo dirigido por Dórival Junior está en deuda con su afición y llegó a acumular tres derrotas seguidas, ante Uruguay, Colombia y Argentina y que incluso empató en condición de local ante Venezuela, considerado por muchos el equipo más débil de la CONMEBOL.

Si estás pensando en la posibilidad de apostar por Brasil en la Copa América 2024, hay grandes posibilidades en mercados como “tarjetas amarillas” y -1,5 goles. La selección brasileña lleva varias fechas con problemas para convertir y hay una buena oportunidad de invertir en este mercado.

Colombia podría dar la sorpresa

Colombia no tiene una selección verdaderamente importante desde 2014, año en el que tuvo su mejor presentación en la Copa Mundo de la FIFA y en la que todo parecía dado para que llegara a las semifinales. Sin embargo, la aparición de figuras como Luis Díaz le ha dado un nuevo aire al equipo cafetero, que de momento marcha tercero en las eliminatorias.

Aunque sería extremadamente raro que Colombia conquistara el título, las cuotas de las principales casas de apuestas lo dan como uno de los posibles equipos revelación. Si bien no es una de las selecciones favoritas para ganar la Copa América 2024, puede ser una excelente inversión considerando el nivel de las cuotas y el desempeño del equipo.

Ahora bien, hay que considerar que uno de los grandes problemas del equipo colombiano es que no convierte demasiados goles. Eso sin embargo, abre muchas oportunidades para los cazadores de mercados específicos y más allá de que no llegue a convertirse en campeón, nos brinda la opción de apostar por ejemplo al número de anotaciones que convertirán juego por juego.

El equipo de Nestor Lorenzo tiene uno de los desempeños más predecibles de las eliminatorias y aunque la Copa América 2024 es un torneo completamente distinto, brinda la opción a los amantes de las estadísticas a hacer sus proyecciones sobre una base más o menos sólida. Colombia no marca demasiados goles, pero tampoco los permite.

Cuotas al ganador: Doble oportunidad

Si tienes problemas para elegir tu favorito para ganar la Copa América 2024, muchos operadores ya tienen lista su sección de apuestas especiales con mercados de doble oportunidad en los que si bien las cuotas se ven ligeramente afectadas, nos dan la oportunidad de mitigar el riesgo y de tener dos candidatos al título.

Por supuesto que la elección más obvia es Argentina – Brasil. Sin embargo, hay otras combinaciones interesantes en las que logramos elevar un poco la cuota y que a la final pueden llegar a convertirse en una buena manera de maximizar nuestras ganancias potenciales.

Te invitamos a consultar otras opciones con cuotas más elevadas, como por ejemplo Brasil – México o Argentina – Estados Unidos, en las que el handicap del equipo centroamericano mejora considerablemente la cuota a la que se paga nuestra predicción.

A continuación, te presentamos las principales opciones disponibles:

Mejores apuestas de doble oportunidad – Campeón Copa América 2024 Combinación Cuota Argentina – Brasil 1,45 Argentina – Colombia 2,25 Argentina – Uruguay 2,45 Brasil – Colombia 2,50 Brasil – Uruguay 3,50 Uruguay – Ecuador 3,70





Últimos campeones de la Copa América

En los últimos 23 años la Copa América ha tenido cinco campeones distintos y los únicos dos equipos que han sido una constante en el palmarés de campeones y subcampeones son Argentina y Brasil, por obvias razones.

Chile tuvo una pequeña racha de fortuna en la que derrotó a la Argentina en dos oportunidades consecutivas quedándose con el título a través de la vía de los penales. Sin embargo, hoy día la selección chilena no es candidata y ni siquiera ha logrado clasificarse a los dos últimos campeonatos mundiales.

Algo similar puede decirse de Colombia, que más allá de una victoria fortuita en 2001, no ha hecho grandes méritos internacionales y que sólo por el desempeño individual de algunos de sus jugadores, está hoy entre los equipos opcionados.

Otras selecciones como Uruguay siempre están al acecho, sin embargo, el equipo celeste no ha conseguido llegar a una final desde 2011, último año en el que se consagró campeón, en esa oportunidad sobre Paraguay. Está claro que son Brasil y Argentina los dos equipos llamados a conquistar el título.

Hay que destacar eso sí, la participación de la selección peruana en la Copa América 2019, que si bien cayó frente a Brasil en la final en Rio de Janeiro, consiguió lo inimaginable al dejar en el camino a equipos como Uruguay, gracias a los penaltis y a Chile, a quien goleó 3 – 0 en la semifinal.

En definitiva esta Copa América 2024 se trata de un torneo muy inusual debido a la cantidad de invitados de la CONCACAF, sin embargo, permitirá contrastar el nivel de las dos confederaciones y desmentir o confirmar la pretendida superioridad de la CONMEBOL.

Aunque es altamente probable que el Campeón de la Copa América 2024 sea un equipo sudamericano, la presencia de México, Estados Unidos y Canadá le brinda un atractivo adicional al torneo y cambia muchísimo la dinámica de las cuotas de apuestas deportivas.