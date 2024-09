Apuestas Over Under, todo lo que debes saber

Aunque parezcan diferentes en principio, las apuestas over under son bastante populares entre los jugadores avanzados e intermedios que buscan mercados con mejores cuotas. Sin embargo, entre las casas de apuestas recomendadas para jugar al over y under, bet365 y Betano son particularmente buenas debido a la especificidad de sus mercados.

¿Qué es over under en apuestas deportivas?

Over under en español significa simplemente “más de” o “menos de”. En ese sentido, este tipo de apuestas se basa en pronosticar si se sobrepasará el conteo de cierta variable en un valor o si, por el contrario, se mantendrá por debajo de dicho valor.

Puede sonar complicado, pero en realidad es muy sencillo. Por ejemplo, imagina que en un partido de Cienciano vs Alianza Lima quieres hacer una apuesta over under al número de goles que se marcarán. Si apuestas “over 2,5” quiere decir que anticipas que se marcarán por lo menos 3 anotaciones en el partido.

Los valores varían de acuerdo al deporte y a la variable en la que decidas apostar, ya que básicamente cualquier variable estadística podría convertirse en una apuesta over under. Por ejemplo, los tiros de esquina e incluso las tarjetas amarillas.

¿Qué significan los decimales en apuestas over under?

Over under en apuestas quiere decir que hay una línea de puntos demarcada (valor) sobre la cual deberemos hacer nuestra predicción. Las cuotas varían de acuerdo a cuán probable o improbable puede resultar que se sobrepase o no esa línea.

Por lo general, la línea de puntos en apuestas over under de fútbol se establece en intervalos de cinco décimas. Es decir, “over 2,5 goles” establece que cualquier resultado por encima de 2,0 en el cual se conviertan 3 goles se dará como una selección ganadora.

Aprende a hacer una apuesta over/under paso a paso

Hacer una apuesta over under es muy sencillo. Sin embargo, si no estás familiarizado con los decimales y con lo que significa la selección que estás haciendo, es probable que termines perdiendo tu dinero. Es muy importante que entiendas bien la selección que hiciste antes de cerrar tu ticket.

Con eso en mente, vamos a explicarte a continuación cómo hacer tu apuesta paso a paso en un partido hipotético entre Perú y Argentina a través de Betano y qué quiere decir lo que estás viendo:

Ingresa en tu cuenta de Betano Perú: Usa tus credenciales de siempre, es decir usuario y contraseña. Asegúrate de tener saldo: Bien se trate de una freebet, de saldo bonificado o dinero real, necesitas contar con un activo para poder hacer tu apuesta over / under. Explora el evento de tu interés: En este caso, vamos a buscar el juego entre Perú y Argentina y vamos a buscar el mercado “goles over 3,5”. Fija el monto y cierra tu apuesta: Vamos a hacer una apuesta de 100 soles a que se marcarán más de 3,5 goles en el encuentro. Aguarda el resultado del juego: Hay muchos resultados posibles que pueden darnos una apuesta under over ganadora. Por ejemplo, si el partido queda empatado 2 – 2 o si Argentina derrota a Perú 4 – 0 o 3 -1, son todos marcadores que cerrarán nuestra selección como ganadora.

Estrategias para apuestas over/under

La mejor estrategia para hacer una apuesta over under exitosa es elegir un mercado muy específico y hacerle seguimiento a las estadísticas. Por ejemplo, vamos a olvidarnos de los goles y a imaginar que nos especializamos en el mercado de tarjetas amarillas.

Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el equipo con más tarjetas amarillas en promedio de la Liga1. Por ejemplo, en un partido hipotético entre el Carlos A. Mannucci y Comerciantes Unidos, vamos a tener muy buenas probabilidades de tener una selección exitosa en un “tarjetas amarillas over 3.5”.

La razón por la que aseveramos esto es porque en los primeros 17 juegos de la temporada 2024/25 el Carlos A. Mannucci contabilizó 51 tarjetas amarillas, mientras Comerciantes Unidos contabilizó 49. Básicamente son equipos con un juego físico muy fuerte que, si bien anotan pocos goles, siempre reciben muchas tarjetas. La estadística lo es todo en este tipo de apuestas.

Ventajas y desventajas del over under

La principal ventaja de las apuestas over under es el hecho de que suelen tener mejores cuotas y que a su vez son mucho más flexibles que las apuestas 1X2. Por ejemplo, si estamos apostando en Betsson en un juego hipotético entre Alianza Lima y Universitario, vamos a encontrarnos un escenario como este:

Victoria Alianza Lima Empate Victoria Universitario 1,5 2,0 2,5

Ejemplo mercado over / under de goles:

Over 2,5 goles Under 2,5 goles 3,0 2,0

Hacer una apuesta por una victoria de Alianza Lima puede representar una ganancia relativamente baja. Sin embargo, si consideramos que ninguno de los dos equipos tiene un muy buen récord de anotaciones y no estamos muy seguros de quien ganará la apuesta “under 2,5 goles” no solo nos da mayores posibilidades de tener una selección ganadora, sino además mejores cuotas.

Preguntas frecuentes sobre las apuestas over / under

¿Puedo hacer cash out de una apuesta over under?

Es posible hacer cash out en una apuesta over under solo si el operador tiene habilitada la opción en ese juego en particular. Sin embargo, es seguro que recibiremos una penalización sobre las ganancias potenciales de nuestra selección.

¿Cómo funcionan las cuotas en las apuestas over under?

Las cuotas en las apuestas over under funcionan exactamente igual que en cualquier otro mercado. Entre mayor sea el valor de la cuota, mayor será el riesgo que estamos asumiendo y, por ende, menos probable será que nuestra selección resulte ganadora.

¿Puedo usar una freebet para hacer una apuesta over under?

La mayoría de casas de apuestas deportivas en Perú que entregan freebets como bono de bienvenida o cashback permiten a sus jugadores usarlas con total libertad en selecciones over / under. En ese sentido, la freebet simplemente funciona como crédito para jugar.