Si deseas realizar apuestas en la Copa América con bet365, has llegado al lugar perfecto. En las siguientes líneas, te informaremos sobre todas las ofertas que esta reconocida plataforma tiene preparadas para que no te pierdas ningún partido de la selección peruana y puedas apostar con total confianza, aprovechando al máximo las promociones disponibles.

Bono exclusivo bet365 para la Copa América

Apostar en la Copa América en bet365 puede dejarnos un premio de €1,000,000 si somos capaces de anticipar los resultados de todos los partidos de la fase de grupos del torneo. Lo mejor de todo es que no hay una tarifa de entrada para participar en la oferta y que además de este jackpot, la casa de apuestas estará repartiendo otros €100.000 entre los primeros 50,000 jugadores clasificados.

Solo tenemos que hacer nuestros pronósticos (apuestas anticipadas) de los resultados exactos de cada uno de los partidos de la fase de grupos y aguardar por el resultado de los partidos. Entre más predicciones acertadas se consigan, más puntos se acumularán para obtener el jackpot y avanzar en la tabla clasificatoria.

Lo único que debes tener en cuenta es que se trata de una oferta disponible sólo para usuarios nuevos y que para acceder a ella debes navegar a la sección Copa América – Predicción: Fase de grupos ubicada en “Fútbol – Juegos gratis”.

Más promociones de bet365 para apuestas

A continuación vamos a describir brevemente las ofertas que tiene disponible bet365 para apuestas deportivas. Ten en cuenta que algunas de ellas aplican exclusivamente para fútbol, debido a que en este momento se están jugando la Copa América y la Euro 2024 en simultáneo.

Liquidación anticipada de apuesta con 2 goles de ventaja

Se trata de una de las promociones emblemáticas para hacer apuestas bet365 y consiste simplemente en que nuestra selección 1×2 se liquidará favorablemente si el equipo por el que apostamos saca dos goles de ventaja sobre su rival. Esta oferta está disponible para todos los encuentros de fútbol sin importar el torneo.

La mecánica de esta promoción aplica tanto para resultados de la Copa América 2024, como para resultados de la Euro 2024 o cualquier otro torneo de fútbol que se encuentre en juego en este momento. Lo mejor es que la liquidación se hace en dinero real y no en bonificaciones. La oferta en sí misma funciona como un cash out, con la gran ventaja de que no se nos penalizará.

Cuotas aumentadas para la Euro 2024

Así como con las cuotas Copa América, bet365 ha dispuesto el aumento de cuotas en algunos de los partidos más importantes de la fase de grupos de la Euro 2024. Nosotros nos hemos tomado la tarea de hacer una comparación de los números con lo que otras casas de apuestas tienen y la diferencia es en promedio del 7%.

Ten en cuenta además que en la medida en que avance el torneo, se anunció que habrá cuotas aumentadas también para los cuartos de final, semifinales y la final. Es importante que hagas tú mismo la comparación con lo que están ofreciendo otras casas de apuestas porque la competencia está muy reñida.

Captura de pantalla tomada el 19.06.2024. Las cuotas están sujetas a cambios.

Cómo registrarse en bet365

El proceso de registro en bet365 Perú para apostar en la Copa América 2024 es bastante sencillo, pero no está exento de requisitos que debes llenar al pie de la letra para que tu cuenta quede 100% activa. A continuación vamos a describirte el proceso paso a paso para que no falles al momento de abrir tu cuenta:

Llena el formulario de registro de bet365: Este proceso toma alrededor de 4 minutos ya que la casa de apuestas tiene características específicas de seguridad como 2FA, entre otras. Asegúrate de ingresar correctamente tus datos: Es importante que los datos ingresados en el formulario coincidan con los de tu documentación oficial, bet365 verificará toda tu información. Si tienes un código promocional es el momento de usarlo: Justo al final del formulario tendrás un recuadro en el que podrás ingresar cualquier código promocional de registro que tengas disponible. Verifica tu correo electrónico: A tu correo electrónico llegarán las instrucciones de verificación de tu cuenta, pueden variar de caso en caso, pero por lo general lo único que tendrás que hacer es enviar una copia de tu DNI Envía tu documentación: Una vez envíes tu documentación el tiempo de procesamiento no superará las 3 horas. Asigna tu 2FA: Se te pedirá asignar un número PIN de cuatro dígitos que servirá para desbloquear tu cuenta en circunstancias extraordinarias. Aguarda la validación del operador: Una vez tu cuenta esté lista, recibirás un segundo correo electrónico en el que se confirmarán tus credenciales de usuario.