Bono Retabet Copa América

Aclaramos desde el principio que el bono Retabet Copa América es una bonificación adicional al bono de bienvenida al que nos habituó la casa de apuestas de hasta S/ 600 con tu primera apuesta. De hecho, se la han jugado por crear una oferta especial de apuestas combinadas que puede llegar a otorgarnos hasta S/ 20,000 en ganancias si sabemos hacer nuestras selecciones.

El esquema de bonificación del bono Retabet Copa América se activa con 3 selecciones y bonifica automáticamente un 6% extra a nuestras ganancias. El coeficiente máximo a bonificar con esta promoción diseñada para la Copa América es el 40%, para lo cual tendremos que hacer un mínimo de 9 selecciones.

Ten en cuenta que las cuotas Copa América a las que deberemos apostar deberán ser como mínimo de 1,2 y que podemos combinar tanto eventos de la Euro 2024 como de nuestro torneo continental. En general, las apuestas Retabet pueden llegar a rendirnos un buen fruto.

Más promociones Retabet para apuestas

Es claro que el esquema de promociones para apuestas Retabet no se reduce solamente a la oferta para la Copa América. De hecho, este operador tiene un esquema de fidelización muy interesante del cual hemos seleccionado dos ofertas que te explicaremos en detalle a continuación:

Hasta S/ 600 con tu primera apuesta

Si algunos de los resultados de la Copa América no nos favorecen, esta promoción de bienvenida de Retabet está diseñada para hacernos un cashback hasta por S/ 600 de nuestra apuesta fallida. Lo único que debemos tener en cuenta es que la oferta solamente está disponible para nuestra primera apuesta sencilla o combinada con una cuota mínima de 1.90.

Adicionalmente es importante que sepamos que el saldo se acreditará en nuestra cuenta en forma de freebets, cuyo valor máximo será de S/ 50 y que jugaremos sin ningún tipo de rollover a una cuota mínima de 1,70. Ten presente que el depósito mínimo para poder participar en la oferta será de S/ 10 y que tendrás que completarlo en los 15 días posteriores a tu registro.

Bono Retabet Copa America

Sí se puede: Perú en cuartos de final de la Copa América

Este bono exclusivo Retabet está pensado para los partidos específicos de la selección peruana, que en caso de clasificarse a los cuartos de final de la Copa América, nos otorgará un cashback sobre nuestras pérdidas hasta por el 30%. La oferta estará habilitada sólo si nos anotamos en la promoción y si apostamos en partidos de la selección cuyos mercados tengan una cuota mínima de 1,70.

Ten en cuenta que recibirás un 25% de cashback en cualquier escenario y un 5% más si la selección clasifica. No obstante, el límite de la oferta son S/ 500 y se recibirá una sola freebet que no podrá dividirse y deberá jugarse con una cuota mínima de 1,70 en un periodo no mayor a 7 días después de acreditada en nuestra cuenta.

Peru Copa America

Cómo registrarse en Retabet Perú

El proceso de registro en esta casa de apuestas es bastante sencillo, todo lo que tienes que hacer para tener tu cuenta y poder aprovechar al máximo el bono Retabet Copa América 2024 es seguir esta serie de pasos teniendo siempre tu DNI a la mano: