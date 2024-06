¿Cómo se puede apostar en Codere apuestas deportivas?

Hacer una apuesta en Codere apuestas deportivas es un proceso muy simple, sin embargo, no estaremos exentos de cumplir con algunos requisitos legales y con requisitos específicos exigidos por el operador.

Lo primero que debemos saber es que existen tres requisitos básicos para apostar en Codere Perú:

Ser mayores de 18 años.

Contar con residencia legal en Perú.

Estar domiciliados en el país.

Sin embargo, además de estos requisitos debemos tener en cuenta que Codere Perú conforma nuestra identidad de una manera muy particular y que estas consideraciones aplican tanto a la hora de reclamar nuestro bono de bienvenida, como de validar nuestra identidad:

Nombres y apellidos

Número de documento (DNI)

Domicilio postal

Teléfono celular

Dirección IP

Debes tener presente que si cualquiera de estas informaciones se repite en más de una cuenta, se abrirá una legajo y se congelarán los fondos. Si alguien más abre una cuenta en Codere Perú usando tu WIFI puede ser causal de investigación.

Las características más interesantes de Codere apuestas deportivas

Codere no se parece a ninguna otra casa de apuestas deportivas en Perú, de hecho, la razón por la cual ha causado tanto interés entre un segmento nuevo de apostadores es justamente que el diseño de sus promociones y mercados distan mucho de lo que tienen sus competidores.

A continuación vamos a ver algunas de las características más interesantes de Codere Perú explicadas en detalle:

Su oferta de bienvenida no tiene rollover

El bono de bienvenida de Codere apuestas deportivas se entrega en forma de apuestas gratuitas. Esto quiere decir que en lugar de tener que completar un rollover por X cantidad de veces nuestro primer depósito, lo único que tendremos que hacer es jugar nuestra apuesta gratuita con la cuota mínima señalada.

De acuerdo a nuestra propia experiencia el porcentaje de éxito de las apuestas gratis de Codere Perú ronda entre el 60% y el 85%, mientras que las bonificaciones de otras casas de apuestas no superan el 45%.

Acuerdos con métodos de pago locales

Nos sorprendió en verdad que Codere apuestas deportivas llegara pisando tan fuerte en este campo. El hecho de poder depositar usando Yape es una ventaja enorme y la integración que han hecho en general con la banca peruana es muy conveniente, no están cobrando comisiones y los tiempos de acreditación son siempre instantáneos.

Integración perfecta con el vertical de casino

Estamos ante un operador que es mucho más que una casa de apuestas deportivas. Hay que decir que el casino en vivo de Codere tiene algo que ningún otro operador en el Perú está en capacidad de ofrecer y son juegos dirigidos por ellos mismos. Nos encantó la “Ruleta Coderista” y, en nuestra opinión, marca un antes y un después en el mercado.

¿Cómo abrir una cuenta en Codere apuestas deportivas?

Para poder hacer apuestas deportivas en Codere Perú se requiere exactamente lo mismo que en cualquier otro operador de juego, deberás crear una cuenta, verificar tus credenciales y por supuesto hacer un depósito.

codere registro

A continuación te explicamos paso a paso lo que debes hacer para completar exitosamente tu registro en Codere Perú, recuerda que debes cumplir todos los requisitos de ley antes de iniciar el proceso:

Abre tu cuenta en Codere Perú: Deberás llenar el formulario de registro con información 100% real, podrás hacerlo desde la web oficial de Codere o desde su aplicación móvil. Usa tu código promocional: Si dispones de un código promocional para Codere apuestas deportivas no olvides ingresarlo al final de tu formulario. Verifica tu cuenta: Tendrás que enviar una copia de tu documento nacional de identidad para corroborar tus datos personales, que eres mayor de 18 años y residente legal en Perú. Revisa tu correo electrónico: Recibirás un correo electrónico confirmando la creación de tu cuenta y la verificación de tus datos de identidad. Haz tu primer depósito: Para poder hacer tu primera apuesta deberás ingresar como mínimo S/10, recuerda sin embargo que el depósito mínimo para activar la oferta de bienvenida de Codere Perú son S/30.

¿En qué deportes puedo apostar en Codere Perú?

Aunque es cierto que el deporte rey en Codere apuestas deportivas es el fútbol y en particular la Liga 1, no es lo único en lo que podemos llegar a jugarnos unos céntimos. De hecho, este sitio de apuestas cuenta con más de 30 deportes, en los que ofrecen cuotas muy competitivas en comparación con otras plataformas similares.

Un dato muy importante es que si te gusta el fútbol internacional, las apuestas deportivas en Codere tienen cuotas diferenciales para los partidos del Real Madrid de España, el River Plate de Argentina y los Rayados de Monterrey de México, por razones de patrocinio.

En nuestra propia experiencia, una vez hayamos superado las apuestas en fútbol peruano en Codere, si exploramos las posibilidades existentes en eSports (en las cuales encontraremos equipos peruanos) y deportes estadounidenses como la MLB, la NBA y la NFL nos llevaremos una buena sorpresa.

¿Cómo hacer la primera apuesta deportiva en Codere?

Vamos a partir del hecho de que ya has completado el proceso de registro en Codere apuestas deportivas, has verificado correctamente tu identidad y hecho tu primer depósito. De no ser así, vuelve al principio de nuestro artículo y sigue los pasos que te dimos, de ser así estás listo para apostar.

A continuación te vamos a explicar paso a paso cómo hacer una apuesta en la Liga 1 en un partido entre Alianza Lima y Universitario:

Explora los deportes disponibles: Generalmente los juegos principales de la Liga 1 Peruana están en página, de no ser así, deberás entrar al menú deportes / fútbol / Liga 1 y buscar el partido de tu interés. Elige el evento y el mercado de tu interés: En este caso vamos a buscar el clásico Alianza Lima vs Universitario y haremos nuestra selección en el mercado 1X2. Haz tu selección y fija el monto de tu apuesta: Una vez hayas hecho el pronóstico de cuál de los dos equipos ganará el juego, todo lo que debes hacer es decidir cuánto dinero apostarás y cerrar tu boleto. Aguarda por el resultado: Una vez concluya el evento si tu apuesta ha sido exitosa podrás retirar las ganancias de tus apuestas deportivas en Codere.

Conclusión: ¿Por qué apostar en Codere apuestas deportivas?

La principal razón por la que podríamos llegar a recomendar abrir una cuenta en Codere apuestas deportivas es porque están recién llegados a Perú y tienen toda la intención de conquistar una cuota de mercado propia. Es por eso que están siendo tan generosos con sus cuotas en la Liga 1 y su bono de bienvenida es tan interesante.

Sin embargo, más allá de eso, nos encontramos con que la experiencia de usuario que brinda Codere apuestas deportivas no sólo en Perú, sino en todos los países en los que opera es de primera calidad y que tienen una verdadera vocación de servicio que más allá de que ganemos o perdamos, nos garantizarán un buen momento.

La app móvil de Codere Perú

La app de Codere Perú funciona muy bien si tenemos un dispositivo de última tecnología, sin embargo, si tenemos un iPhone 8 o un Samsung Galaxy 10 quizás sea mejor que nos quedemos con su sitio web para dispositivos móviles. Nos gustó mucho el hecho de que la aplicación compila el 100% de las funciones de la web, incluso el streaming en vivo.

Sin embargo, nos sorprendió que a estas alturas sólo tuvieran una app para IOS y Android, mucho más cuando casi el 35% de los teléfonos en Perú funcionan con el sistema HMOS de Huawei. Posiblemente es algo en lo que tendrán que adaptarse, pero hay que decir que se trata de una app de buena calidad.

Preguntas frecuentes sobre Codere apuestas deportivas

¿Es completamente seguro abrir una cuenta en Codere apuestas deportivas?

De acuerdo a nuestro departamento técnico, Codere Perú utiliza un sistema de encriptación de datos SSL de 256 bits muy similar al que emplea la banca nacional para sus transacciones. Eso quiere decir que tanto nuestros datos personales como financieros están a salvo de terceros.

¿Es gratis el servicio de streaming de Codere Perú?

El servicio de streaming en vivo de Codere Perú es completamente gratis, sin embargo, para sintonizar un evento es necesario haber completado un depósito en los 30 días previos al juego y haber hecho por lo menos una selección.

¿Cómo se hace una apuesta en vivo en Codere Perú?

Las apuestas en vivo en Codere Perú están disponibles desde el momento en que inicia el juego y hasta unos minutos antes de que finaliza. Todo lo que debes hacer es explorar los mercados abiertos y hacer tu selección considerando que puede haber una variación de cuotas en cualquier momento.