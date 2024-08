Ante la dificultad que implica aprender cómo apostar al marcador exacto total, las cuotas para este tipo de apuestas son mucho más altas que las convencionales. Por este motivo, son una gran opción para jugadores que confíen en sus evaluaciones previas y busquen obtener mayores ganancias.

¿Qué es una apuesta de marcador exacto?

Una de las modalidades de apuestas más complicadas y mejor recompensadas es la correspondiente a marcador exacto. Tal y como su nombre lo indica, este tipo de selecciones consisten en realizar una apuesta al resultado preciso de un evento deportivo. No un resultado parecido ni cercano, sino el marcador exacto del mismo. De esta manera, solo es posible ganar cuando el usuario acierta la predicción totalmente.

Plataformas recomendadas para realizar apuestas de marcador exacto

Las apuestas de marcador exacto están disponibles en la gran mayoría de plataformas de apuestas deportivas. Para encontrar esta modalidad de apuestas solo debes ingresar a tu plataforma favorita, ubicar el evento en el que desees apostar y realizar la jugada.

Puedes hacer apuestas de marcador exacto en sitios confiables como:

Guía paso a paso: cómo apostar al marcador exacto

El proceso para realizar una apuesta de marcador exacto no requiere mayores complicaciones. Puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Ingresa a la plataforma de apuestas deportivas de tu preferencia. Recuerda que debes estar registrado en la misma para poder apostar. Busca entre las diferentes opciones para apostar el evento en el cual desees jugar. En el evento, busca la opción Marcador exacto. Entre las diferentes alternativas, elige el marcador que consideres más factible. Revisa tu ticket de apuesta para verificar la cuota y el monto apostado y cierra la apuesta.

Mejores deportes para apostar a marcador exacto

Existen diferentes disciplinas que se adecúan a las características que requieren las apuestas de marcador exacto. Disciplinas como el fútbol, el baloncesto o el tenis permiten realizar este tipo de jugadas con mayor facilidad que otros deportes.

marcador exacto

Por ejemplo, en un partido por La Liga de España, puedes apostar que Real Madrid y Barcelona se enfrentarán con resultado final de 2-1 o que los Boston Celtics superarán a los Washington Wizards 104 a 90. Si comparamos ambas disciplinas, es mucho más favorable apostar por marcador exacto en fútbol que en baloncesto debido a que en el “deporte rey” se anotan menos goles y es más fácil acertar que en un deporte como el basket donde hay marcadores que con normalidad superan las 100 anotaciones.

Disciplinas como el tenis también pueden adecuarse siempre y cuando se considere en número de sets, con marcadores como 3-1 o 3-0, recordando que en los principales torneos de este deporte por lo general se define al ganador en enfrentamientos a cinco sets.

Estrategias para apostar a marcador exacto

En primer lugar, hay que tener en cuenta que no existen recetas mágicas ni 100 % certeras al momento de realizar una apuesta tan complicada como marcador exacto. Sin embargo, se puede considerar algunas recomendaciones para reducir las posibilidades de perder e incrementar las chances de obtener ganancias con esta modalidad de juego.

Revisa antecedentes: Por ejemplo, si piensas apostar en marcador exacto de un partido de baloncesto, puedes observar la cantidad de puntos regular que obtiene un equipo. Por ejemplo, si uno de los equipos por lo general supera los 100 puntos pero no pasa de las 115 anotaciones, puedes reducir el número de potenciales scores.

Infórmate sobre la actualidad de los equipos: Como en el punto anterior, es muy importante considerar quienes jugarán el encuentro, la disponibilidad de sus estrellas, entre otros aspectos. Por ejemplo, si hablamos de un partido de fútbol, si el goleador del equipo no estará disponible por sanción o lesión, las chances de anotar se reducen respecto al promedio estimado. Estos factores pueden ser claves para acertar la apuesta por marcador exacto.

Ventajas y desventajas de las apuestas a marcador exacto.

Ventajas Desventajas Cuotas altas a partir de 4 o 5 Es muy difícil acertar Hay mucha estadística disponible para evaluar los potenciales resultados Acercarte al marcador no genera ninguna ganancia Puedes apostar en diferentes disciplinas deportivas Existen deportes con un número alto de anotaciones

Preguntas frecuentes





¿Las apuestas de marcador exacto tienen algún “premio consuelo”?

No. Si haces una apuesta de marcador exacto y eliges que un partido de fútbol terminará 4-0 no recibirás ningún premio por apostar por un 4-1. A pesar de que la diferencia sea mínima, no obtendrás ganancia alguna y la apuesta será considerada como perdida totalmente.

¿Se puede apostar por el marcador exacto en vivo?

Sí, es posible. Solo debes ingresar a la plataforma donde realices tus apuestas y ubicar el evento. Considera también que este tipo de apuestas tiene un límite de tiempo y las cuotas varían respecto a las apuestas anticipadas.

¿Se puede combinar una apuesta de marcador exacto?

Es posible. Se debe considerar que, para hacer apuestas combinadas, las selecciones deben corresponder a diferentes eventos. Es importante mencionar que la posibilidad de acertar se incrementa en este tipo de apuestas, aunque también aumenta la ganancia potencial.