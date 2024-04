Los Mejores Casinos Online

En esta primera lista verás los que, desde nuestro punto de vista, son los 5 mejores casinos online Perú de este año. Pero en todo caso, más adelante explicaremos algunos de los motivos que justifican esta selección. Además, puedes registrarte en más de uno si lo deseas.

bet365: un casino online con gran reputación en Perú Betano: premios diarios y torneos para jugar al casino Solbet: plataforma con más de 1900 juegos de azar en línea 1xbet: una de las ofertas más completas en juegos y promociones Betsson: recibe jugadas gratuitas para probar su sección de casino

Criterios para analizar los mejores casinos online

Un poco más adelante veremos de forma individual algunas de las características de los mejores casinos online seleccionados. Pero antes, te vamos a explicar qué aspectos son importantes en los servicios y funciones ofrecidos por un casino. Válido tanto en Perú como en el resto de países.

Elegir un buen casino online al jugar te hará disfrutar más tus partidas.

Bonos y promociones

Generalmente, lo primero que recibirás al darte de alta en un casino será su bono de bienvenida. Este puede duplicar tu primer ingreso, otorgar giros gratis, devolución de pérdidas, etc. Cada casino tiene el suyo propio, y en casos como el de 1xbet llega hasta los $6,000 para jugar.

Otros casinos como Betano, Solbet o Betsson te entregarán hasta $1,000 con tu primer depósito. Pero en cualquier caso, debes tener en cuenta que estos bonos exigen un ingreso mínimo, así como jugar determinadas veces en el casino para completar su requisito de apuesta.

Catálogo de juegos

No cabe duda. El catálogo de juegos es una de las partes más importantes de cualquier casino en Perú. Una buena plataforma no solo debe contener una notable cantidad de juegos. Y eso que algunos catálogos, como el de Betsson, contemplan más de 4,500 tragamonedas a las que jugar.

También deben contener juegos de mesa, casino en vivo y otras variantes como los juegos Crash (Aviator es un título en pleno auge). Asimismo, casinos como Solbet o Betsson permiten practicar con sus juegos antes de poner en riesgo dinero real para dominar su funcionamiento.

Servicio VIP

Aunque puede considerarse otro tipo de promoción, el programa o club VIP puede resultar de provecho. Sobre todo si eres un cliente con un volumen de juego elevado. Pues el funcionamiento de este tipo de programas resulta favorable a los jugadores más activos del casino.

Un Club VIP de casino en Perú está formado normalmente por diferentes niveles. De modo que puedes avanzar a través de ellos para recibir cada vez mejores recompensas. Pero también pueden entregar premios, bonos, participaciones o incluso viajes y premios físicos.

App móvil

A día de hoy ya es una realidad que muchos usuarios utilizan directamente su dispositivo móvil para navegar, hacer consultas y por supuesto jugar. De este modo, casinos como bet365 ponen una app móvil a disposición de sus jugadores. Tanto para iOS como también para Android.

En algunas ocasiones, puede que encuentres que la app móvil del casino no está disponible o se encuentra en desarrollo. En este caso, por lo general podrás ingresar en la web del casino desde tu navegador móvil, pues los sitios web de los casinos están adaptados para la navegación móvil.

Soporte al cliente

Verás que los casinos en línea de Perú están repletos de juegos, servicios, opciones de pago, etc. Por eso, es lógico que en algún momento te puedan surgir ciertas dudas sobre un tema en cuestión. Y precisamente ahí es donde cobran importancia las opciones de contacto y soporte al cliente.

Ya sea mediante las preguntas frecuentes (FAQs) o con el contacto directo, el casino online pondrá solución a tus preguntas. Por lo general, las formas más comunes para ponerte en contacto serán el chat, el e-mail o incluso el correo postal. En ocasiones también mediante llamadas telefónicas.

Los mejores casinos online en Perú

Al inicio de esta guía has podido ver una lista con los 5 mejores casinos en línea de Perú escogidos en función de nuestro análisis. Pero a continuación analizamos un poco más detalladamente sus principales características. Todo ello lo puedes consultar de forma más completa en su web.

Nuestro Top 3 de Mejores Casinos Online en Perú

Después de ver los 5 mejores casinos online para jugadores peruanos clasificados, el filtro se reduce un poco más para traerte un top 3. En este caso con las tres plataformas de juegos más recomendadas del momento y sus principales características en el apartado de casino.









Métodos de pago más utilizados de los casinos de Perú

Absolutamente todos los casinos online Perú que hemos listado o analizado en esta guía disponen de sus propios métodos de pago. Seguramente tengas tus propias preferencias para realizar transacciones, y los más comúnmente utilizados con los que vienen a continuación.

PayPal

PayPal representa una de las opciones más utilizadas no solo en Perú, sino también en el resto del mundo. Algo lógico, pues con PayPal puedes realizar pagos y retiros en línea. Pero lo mejor es que no tendrás que facilitar ningún dato bancario a los casinos online en Perú.

Puede que no todos los top online casinos de esta guía ofrezcan esta opción. Sin embargo, será una ventaja extra para ti en caso de que PayPal esté listado en su web. Además, si lo deseas puedes vincular tu tarjeta o cuenta bancaria para tomar los fondos desde dicha fuente.

PaySafecard

Muchos casinos online confiables en Perú te van a dar la opción de depositar con Paysafecard. Paysafecard funciona a través de una tarjeta que puedes encontrar en un punto de venta o establecimiento (siempre que sea autorizado), una tarjeta prepaga que puedes comprar con efectivo.

Una vez que tienes la tarjeta, desde el sitio web del casino en línea solo debes seleccionar Paysafecard para poder completar el pago. Establece el dinero que quieres añadir y serás redirigido a la página de Paysafecard para ingresar el PIN anónimamente.

Visa/Mastercard

Utilizar Visa o Mastercad es la primera opción para la mayoría de los jugadores de casino en línea. De modo que suele ser una alternativa presente en prácticamente cualquier plataforma. Simplemente tienes que elegir el importe e insertar el número de tu tarjeta.

Aunque algunos usuarios puedan no sentirse del todos seguros, estos casinos son de total confianza. Es decir, los pagos estarán protegidos y tampoco se van a revelar tus datos o información personal de ningún tipo. Incluso algunos casinos pueden añadir la opción de Mastercard.

Monederos electrónicos

Además de PayPal, los casinos online Perú disponen de más monederos electrónicos cuya utilización es bastante sencilla y cómoda. Hablamos, como no, de opciones de pago como Neteller o Skrill. Con transferencias instantáneas de saldo y con un alto nivel de seguridad.

Por otro lado, una pasarela de pago bastante común en los online casinos de Perú es ecoPayz. A través de ecoPayz vas a poder tanto depositar saldo como retirarlo cuando esté disponible en tu cuenta. También ofrece compatibilidad en distintas divisas.

Juegos de casino populares en Perú

Un pilar básico de los casinos online peruanos está sin duda en su catálogo de juegos. Muchos usuarios deciden decantarse por la cantidad. Mientras que otros jugadores prefieren proveedores de confianza o un elevado RTP. En cualquier caso, estos son los más jugados de Perú.

Hay múltiples juegos de casino online a elegir.

Tragamonedas

Las tragamonedas o slots ocupan la mayoría del catálogo de los casinos situados en Perú. Cientos de títulos diferentes están a tu disposición. Sumando las opciones de juego Megaways y con todo tipo de carretes y líneas. Con proveedores como Pragmatic Play, Novomatic, etc.

Bacará

El bacará o baccarat se ha convertido por méritos propios en uno de los juegos de mesa más populares de cualquier casino en línea. El Punto y Banca cuenta con versiones como First Person, Supreme o No Comission. También con títulos como Super 8, Speed o en vivo.

Póker

La estrategia en el póker juega un papel crucial. Es por eso que este juego suele estar muy presente en los casino online Perú gratis para registrarse. A su vez, las plataformas ofrecen la posibilidad de unirse a torneos Sit&Go o en función del nivel de la mesa y sus jugadores.

Video Póker

Dentro de las variantes más demandadas del póker está el video póker. En este caso hablamos de una versión en la que jugarás de manera individual contra la máquina, y no contra otros usuarios. En este caso se incluyen títulos como Jacks or Better, Joker Poker o Deuces Wild.

Juegos en vivo

Los juegos en vivo engloban muchos tipos de juegos de mesa. A los ya mencionados póker o bacará también se suman el blackjack y, por supuesto, la ruleta online. Todo ello con el añadido extra de poder jugar mediante video, con crupieres reales y simulando un casino real en tu pantalla.

Apuestas deportivas

Independientemente del casino online que escojas, es probable que se incluya un apartado dedicado únicamente a las apuestas deportivas. En él encontrarás mercados de fútbol, tenis, baloncesto, béisbol, motor y mucho más. Tanto para competiciones de Perú como de otros países.

Conclusión

Encontrar el mejor casino online para tus preferencias como jugador puede ser más fácil tras haber leído este análisis. Cualquiera de los sitios de juegos de esta guía te proporcionará un servicio seguro, completo y disponible durante las 24h del día. Válidos para residentes en Perú.

En todos estos operadores vas a poder encontrar bonos de bienvenida, otras promociones e incluso programas de lealtad. Pero también catálogos con cientos de juegos de azar. Tanto para jugar a slots como en juegos de mesa, ruletas y muchas otras variantes a tu disposición.

Preguntas frecuentes

Prácticamente ya no te falta nada por saber sobre cuáles son los mejores casinos en línea de Perú. Pero por si aún tienes alguna duda que resolver, con las siguientes FAQs vemos de nuevo algunos temas básicos sobre el tema principal. Así podrás solucionar cualquier duda al respecto.

¿Cuáles son los mejores casinos online de Perú?

En este artículo puedes consultar hasta 5 casinos diferentes para jugar de forma segura desde Perú. Tú mismo puedes escoger cuál es la opción más adecuada para ti en función de los servicios que ofrece cada uno. Además, puedes registrarte en tantos casinos como quieras.

¿Cómo crear una cuenta en el mejor casino online Perú?

Simplemente debes ocuparte de ir a su sitio web (puedes ver links para ello en nuestra página) y pulsar el botón de registro. Así verás aparecer un formulario para completar con tus datos personales. Debes tener al menos 18 años y también estar residiendo en Perú.

¿Puedo recibir un bono de bienvenida para jugar al casino en Perú?

Sí, prácticamente todos los casinos que aparecen listados en este artículo cuentan con un bono de bienvenida. Cada casino dispone de su propia oferta para nuevos clientes. Por lo que podrás ver que las cantidades, términos de uso y plazos pueden variar notablemente.

¿Cómo retirar dinero en un online casino de Perú?

Para poder retirar saldo debes contar con fondos elegibles en tu cuenta. Esto quiere decir que no podrás retirar saldo de bono todavía por desbloquear o fijado a unos términos que completar. En caso de ser saldo retirable, puedes acceder al cajero desde tu cuenta de usuario.

¿Qué juegos de casino online están disponibles en Perú?

De todo tipo. Algunos casinos incluso cuentan con más de 4,000 juegos en su catálogo. Entre ellos están las máquinas tragmonedas, el blackjack, baccarat, ruletas, juegos Crash o Game Shows. Pero también juegos de casino en vivo. Y lo mejor es que se actualizan constantemente.