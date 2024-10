El concepto de tiempo reglamentario en apuestas es muy importante a la hora de colocar tus apuestas. Por ejemplo, existen deportes que no tienen un tiempo fijo para disputarse, como un partido de tenis, y también hay otras disciplinas como el fútbol con sus tradicionales 90 minutos. Conoce más sobre la importancia del tiempo reglamentario en apuestas deportivas y cómo usarlo para generar más ganancias con tus próximas jugadas.

Mejores casas de apuestas para apuestas en tiempo reglamentario

Las apuestas deportivas cada día son más populares y los jugadores con mayor experiencia y conocimientos de los mercados buscan jugadas nuevas para obtener mejores beneficios. Por ello, las apuestas en tiempo reglamentario siempre son una gran alternativa y están disponibles en casas de apuestas importantes en el mercado peruano, tales como:

¿Qué es tiempo reglamentario en apuestas?

El tiempo reglamentario en apuestas se refiere al tiempo regular, el tiempo que por reglamento, valga la redundancia, se disputa en un evento.

Hablando de fútbol son los 90 minutos, hablando de baloncesto son los cuatro cuartos, en el caso del rugby son 80 minutos y así existen muchos más ejemplos de tiempo reglamentario.

Debido a que en algunos eventos o torneos dos equipos no pueden terminar empatados, existen las llamadas prórrogas o tiempos adicionales, en los cuales se extiende el tiempo para terminar de definir a un ganador.

Una apuesta en tiempo reglamentario, por ejemplo, sería que el equipo A derrota 2 a 1 al equipo B en un partido de fútbol. Para que esta apuesta sea ganadora el 2-1 debe registrarse durante los 90 minutos de juego.

¿Qué pasa si el partido termina empatado 1-1 y debe definirse en una prórroga? Esto significa que la apuesta ha sido perdida. No importa que el 2-1 finalmente se concrete en el tiempo adicional, ya que al no darse durante el tiempo reglamentario esta ya no será válida.

Diferencia entre tiempo reglamentario en apuestas y prórroga

Hablando de tiempo reglamentario y prórroga relacionado a apuestas deportivas, la diferencia es muy clara. El tiempo reglamentario es aquel que todo evento tiene por defecto para desarrollarse.

En tanto, no todos los eventos tienen prórroga. Este tiempo extra se otorga sólo cuando el tiempo reglamentario concluyó con empate y es necesario determinar un ganador del juego.

¿Qué es el tiempo reglamentario en el fútbol?

En fútbol, específicamente, el tiempo reglamentario son los clásicos 90 minutos de juego divididos en dos tiempos de 45 minutos cada uno.

Hay que considerar que los juegos de fútbol no duran exactamente 90 minutos debido a que existe algo llamado tiempo suplementario. Este tiempo adicional se otorga para comenzar demoras en el juego que pueden producirse por diversos factores.

Por ejemplo, en los partidos de fútbol el juego puede pararse para analizar una jugada en el Video Assistant Referee (VAR), para brindar atención médica a un jugador lesionado, para compensar el tiempo perdido durante cada cambio, entre otros factores.

Así, cada tiempo de 45 minutos puede durar un poco más. Este tiempo de compensación corresponde al tiempo reglamentario y no es considerado como una prórroga.

¿Qué es el ‘descanso’ en el tiempo reglamentario?

Los noventa minutos de juego de cada partido de fútbol no se juegan de corrido. Están divididos en 45 minutos cada tiempo y en medio se otorga 15 minutos de descanso para que los jugadores puedan retomar energías y los entrenadores preparan cambios que permitan mejorar el desempeño en la segunda mitad.

Este descanso no forma parte del tiempo de juego y no se considera parte del tiempo reglamentario. Lo que sí está dentro del reglamento es que el descanso entre tiempos es de al menos 15 minutos garantizados.

Apuestas relacionadas con el descanso

Al existir dos partes, existen apuestas relacionadas al descanso. Estas son, por ejemplo, ganador de la primera parte, ganador de la segunda parte, número de goles durante la primera parte, entre otras alternativas.

De esta manera, los usuarios pueden realizar apuestas deportivas en cada uno de los tiempos como si se tratase de dos eventos distintos, lo cual puede servir para generar mejores ganancias.

Cómo hacer una apuesta simple en tiempo reglamentario paso a paso

Para realizar una apuesta simple en tiempo reglamentario solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a tu plataforma de apuestas de preferencia

Ubica el evento en el cual desees apostar

Realiza tu selección (Por ejemplo, Equipo A ganará en tiempo regular al equipo B)

Revisa tu ticket de apuesta y confirma tu jugada.

¿Qué pasa si apuesto y hay prórroga?

Una apuesta en tiempo reglamentario se define como acierto o fallo en tiempo reglamentario. Este es el principal reglamento de este tipo de apuestas.

Si apuestas por una selección en tiempo reglamentario pero esta se concreta en prórroga significa que has perdido la apuesta ya que esta no se realizó en el tiempo correspondiente.

¿Qué es 1×2 en tiempo reglamentario?

La apuesta 1×2 es probablemente la más popular apuesta deportiva. Esta apuesta te permite la posibilidad de pronosticar un partido y poder elegir entre las tres opciones existentes: local (1), visitante (2) o empate (x).

Si eliges una de estas tres opciones en tiempo reglamentario debe concretarse dentro del tiempo regular para resultar ganadora. Por ejemplo, si apuestas por un empate entre dos equipos y los 90 minutos terminaron con empate ya has ganado la apuesta. No importa que el partido se defina en prórroga, con haber acertado el resultado al tiempo reglamentario la jugada es ganadora.

Otros mercados disponibles en tiempo reglamentario

Para las apuestas en tiempo reglamentario existen múltiples selecciones, tales como número de goles, número de tarjetas amarillas o rojas, número de córners, número de faltas y decenas de mercados más por los que puedes apostar considerando lo que sucederá durante el tiempo reglamentario.

Preguntas frecuentes sobre tiempo reglamentario

¿El tiempo suplementario es considerado prórroga?

NO, el tiempo suplementario forma parte del tiempo reglamentario y es considerado parte del juego regular, por lo que es válido para una apuesta de tiempo reglamentario.

¿Se puede apostar en vivo con tiempo reglamentario?

Sí, puedes realizar apuestas por tiempo reglamentario durante eventos en vivo. Debes seguir los mismos pasos que para una apuesta convencional.

¿Si mi pronóstico en tiempo reglamentario se concreta durante la prorroga, recibo alguna ganancia?

No, al terminar el tiempo reglamentario tu apuesta será considerada como perdida definitivamente.