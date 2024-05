¿Cómo construir una apuesta acumulada?

Las apuestas acumuladas básicamente consisten en combinar dos o más pronósticos en una jugada, con el objetivo de multiplicar las cuotas de cada una de las jugadas. A más pronósticos mayor será el monto de ganancia potencial. Cabe mencionar que así como aumentan las posibles ganancias, el riesgo también se incrementa, ya que un fallo puede arruinar tu jugada.

Algunas de las mejores casas de apuestas para jugar

Si deseas realizar jugadas acumuladas en importantes eventos deportivos, puedes optar por alguna de estas plataformas que ofrecen apuestas de este tipo:

Inkabet

Betsson

Betano

Solbet

Beneficios y retos de las Accas

Las apuestas acumuladas pueden ser muy favorables para los jugadores con mayor experiencia. Sin embargo, el principal reto para salir triunfante en una acca es no fallar. Este tipo de apuesta múltiple exige una precisión altísima con las selecciones para no echar a la borda las jugadas.

Las ventajas de hacer una apuesta acumulada

Aumento significativo de cuotas respecto a las apuestas simples Es una gran opción para aprovechar promociones o bonos de bienvenida Incremento de fondos en corto plazo

Desafíos de las apuestas acumuladas

En una apuesta acumulada el riesgo de perder toda la jugada se incrementa ya que un solo error penalizará tu jugada completa.

Además, también es posible que se genere mayor confusión en caso de hacer jugadas muy complejas. A más selecciones, puede ser más difícil realizar el seguimiento y evaluación de cada una de las jugadas.

Finalmente, otro de los desafíos de las apuestas acumuladas es que resultan riesgosas económicamente en caso de sufrir fallos continuos.

Cómo minimizar los riesgos con una apuesta acumulada

que es una apuesta acumulada

La posibilidad de obtener mejores ganancias implica arriesgarse y por ello se recomienda realizar apuestas acumuladas cuando ya se tiene experiencia básica en el mundo de las apuestas deportivas.

Otras de las recomendaciones para minimizar el riesgo de perder en este tipo de apuesta es seleccionar muy bien el deporte en el que se realizará la apuesta. Si eres un seguidor frecuente de fútbol internacional es mejor que, en caso de hacer apuestas acumuladas, elijas las ligas que más sigas, ya que así tus pronósticos tendrán un mayor fundamento y las posibilidades de perder se reducen.

No es aconsejable que realices este tipo de apuesta en eventos que desconozcas o de una disciplina que regularmente no sigues. Por ejemplo, muchas personas apuestan en el Super Bowl una vez al año por ser uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. Sin embargo, este evento no es una buena opción para hacer una apuesta acumulada, salvo seas un seguidor recurrente de la NFL.

Finalmente, para apuestas acumuladas puedes usar bonos de bienvenida o promociones, así en caso de fallos el monto perdido será menor.

Herramientas y recursos

¿Qué herramientas puedes usar si deseas realizar una apuesta acumulada? Las casas de apuestas ofrecen datos importantes para que hagas un estimado de tus potenciales ganancias.

Básicamente debes realizar las selecciones que consideres probables y elegir apuesta acumulada en el tipo de apuesta a realizar. De esta manera, antes de cerrar tu ticket de apuesta podrás apreciar la cuota acumulada y la potencial ganancia de acuerdo al monto que apostarás.

Otros recursos externos que puedes usar para realizar apuestas acumuladas es revisar datos estadísticos relacionados a tus jugadas. Las estadísticas sirven para estimar posibles resultados y reducir el riesgo de perder.

Errores comunes en apuestas acumuladas

Uno de los fallos más comunes es dejarse llevar por cuotas altas. Una cuota alta puede ser muy atractiva ya que los montos apostados pueden multiplicarse significativamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una cuota es más alta cuando es menos probable de suceder.

Otro error común es apostar en un evento o disciplina sobre el cual se conoce poco. Si no eres seguidor de tenis no es recomendable que hagas apuestas acumuladas en certámenes de alto reconocimiento internacional como los Grand Slam porque, pese a que las cuotas son interesantes, no tendrás el conocimiento suficiente para ir por jugadas ganadoras.

Finalmente, es fundamental estar atento a cualquier circunstancia que pueda afectar tu pronóstico. En un partido de fútbol de la Champions League, por ejemplo, el Real Madrid puede ser el máximo favorito ante equipos de menor nivel como el Leipzig. Sin embargo, si el Madrid pierde a 4 jugadores clave por lesión, debes estar al tanto de esa situación, ya que puede ser determinante para el resultado final y por ende para tu apuesta.

Conclusión

Con una buena estrategia, una apuesta acumulada puede incrementar tus ganancias en poco tiempo. Sin embargo, la falta de investigación previa o seguimiento al desarrollo del evento en el que apostarás disminuye tus posibilidades de mayores beneficios.

Estas “parlays” o “accas”, por lo general, son opciones recomendadas para los jugadores más experimentados. Sin embargo, si te consideras un experto en un deporte y tienes bonos de bienvenida o promociones de tu casa de apuestas favoritas, esta podría ser una opción para ti.

Las posibilidades de ganar las determinas tú. Realiza tus selecciones con investigación previa y elige tus jugadas con ambición pero también con la máxima certeza. Es mejor elegir cuotas menores pero factibles que cuotas más altas pero muy poco probables.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede si una de las jugadas de la apuesta acumulada se anula?

Por lo general, cuando un evento se cancela simplemente se descuenta lo correspondiente a la cuota del mismo. Las ganancias se determinan a partir del resto de jugadas seleccionadas.

¿Cuántos fallos admite una apuesta acumulada?

Ningún fallo. En caso de realizar apuestas acumuladas para generar mayores beneficios, debes estar seguro de acertar en todas tus selecciones. En caso contrario perderás el total del monto apostado.

¿Cómo se calcula la potencial ganancia en una apuesta acumulada?

El proceso básicamente consiste en multiplicar las probabilidades de cada selección entre sí. De esta manera se calculará la cuota final, que determinará las posibles ganancias del total de la jugada.