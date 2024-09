BTTS en apuestas

La apuesta BTTS es una de las opciones más populares y emocionantes dentro del mercado de apuestas deportivas, particularmente en el fútbol. BTTS es la abreviatura en inglés de Both Teams To Score, que en español significa “Ambos equipos marcan”. Este tipo de apuesta se convirtió en una de las favoritas entre los apostadores debido a su simplicidad y el dinamismo que añade a los partidos.

La premisa es sencilla: el apostador predice si ambos equipos involucrados en un encuentro lograrán marcar al menos un gol durante el tiempo reglamentario. No es necesario preocuparse por el resultado final del partido ni por quién gane o pierda; lo que realmente importa es si ambos equipos logran anotar, lo que hace de esta apuesta una opción ideal tanto para principiantes como para expertos en apuestas deportivas.

Mejores casas de apuestas para apostar a BTTS

Debajo te mostramos una lista con los principales operadores en Perú. Estos fueron elegidos en base a su confiabilidad y practicidad. Puedes aprovechar sus bonos de bienvenida para apostar en el mercado de Both teams to Score y empezar a ganar.

¿Qué significa BTTS en Apuestas?

La apuesta BTTS se basa en una sola premisa clara y directa: que ambos equipos participantes en un partido de fútbol logren anotar al menos un gol cada uno durante el tiempo reglamentario. A diferencia de otros tipos de apuestas, en las que el resultado final o el equipo ganador son los factores clave, en las apuestas BTTS lo único que importa es si ambos equipos logran convertir. No interesa si uno de los equipos termina perdiendo por una gran diferencia de goles o si el partido acaba en empate, siempre que ambos equipos marquen, la apuesta BTTS será ganadora.

Este tipo de apuesta es especialmente atractiva para aquellos que disfrutan del fútbol ofensivo, ya que se centra completamente en la capacidad goleadora de los equipos. Además, BTTS también puede generar una gran emoción para el apostador, ya que puede mantener vivo el interés en el partido hasta el último minuto. Incluso si un equipo está ganando cómodamente, el resultado sigue siendo relevante hasta que el otro equipo logre (o no) marcar un gol.

Por ejemplo, si apuestas a “BTTS – Sí” en un partido entre Alianza Lima y Cienciano, y el marcador final es 2-1, 3-3 o incluso 1-1, tu apuesta será ganadora porque ambos equipos anotaron. Sin embargo, si el resultado final es 0-0, 1-0, o 3-0, la apuesta será perdedora ya que uno de los equipos no logró marcar. Para quienes consideran que el partido será más defensivo o que uno de los equipos no tendrá éxito en el ataque, existe la opción de “BTTS – No”, donde se gana si al menos uno de los equipos no logra anotar, ya sea por una sólida defensa o una actuación ofensiva ineficaz.

Cuándo la apuesta es ganadora o perdida

Para que una apuesta BTTS sea ganadora, ambos equipos deben marcar al menos un gol durante el tiempo reglamentario (90 minutos más el tiempo añadido por el árbitro). No importa cuántos goles se anoten ni cuál sea el resultado final, lo único que se requiere es que ambos equipos consigan perforar la portería rival al menos una vez. Este tipo de apuesta puede mantener la emoción hasta el último segundo del partido, ya que incluso en los minutos finales, un gol de cualquiera de los equipos puede cambiar el resultado de la apuesta.

La apuesta “BTTS – Sí” será ganadora si el marcador es 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, etc., es decir, cualquier resultado en el que ambos equipos hayan anotado al menos un gol. Incluso si un equipo gana o pierde por un margen considerable, mientras ambos equipos marquen, la apuesta se considera exitosa. Perdedora: Por el contrario, la apuesta “BTTS – Sí” será perdedora si el resultado es 0-0, 1-0, 3-0, o cualquier marcador en el que al menos uno de los equipos no haya logrado marcar. Esto puede suceder debido a una defensa sólida, una mala actuación ofensiva o simplemente por falta de oportunidades de gol durante el partido.

¿Cómo funcionan las apuestas BTTS?

Realizar una apuesta BTTS es bastante sencillo. Está disponible en la mayoría de las casas de apuestas deportivas. A continuación, se detallan algunos pasos básicos para hacer una apuesta BTTS:

Selecciona un partido de fútbol: Elige el partido en el que deseas apostar. Asegúrate de revisar las estadísticas de ambos equipos, como el promedio de goles por partido, la eficacia ofensiva y la solidez defensiva. Encuentra la opción de apuesta BTTS: En la sección de mercados de apuestas del partido, busca la opción de Both Teams To Score o “Ambos equipos marcan”. Elige tu pronóstico: Decide si quieres apostar a “Sí” (ambos equipos marcan) o “No” (ambos equipos no marcan). Introduce el monto de tu apuesta: Define cuánto dinero deseas apostar y confirma tu elección.

Para mejorar tus probabilidades de éxito, es útil analizar las estadísticas de los equipos antes de apostar. Revisa el historial de enfrentamientos entre ambos, su rendimiento reciente, su forma en casa o fuera, y cualquier factor que pueda influir en el desarrollo del partido, como lesiones de jugadores clave.

Cómo realizar apuestas BTTS

Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo realizar una apuesta BTTS en una plataforma de apuestas confiable:

Regístrate en una plataforma de apuestas: Si aún no tienes cuenta en una casa de apuestas, elige una confiable como Bet365, 1xBet, Betano, o Jugabet. Deposita fondos en tu cuenta: Una vez registrado, deposita dinero en tu cuenta de apuestas utilizando el método de pago de tu preferencia. Selecciona el partido: Busca el partido en el que deseas realizar tu apuesta BTTS. Elige la opción BTTS: Navega hasta la opción de mercado de “Both Teams To Score” o “Ambos equipos marcan”. Define tu apuesta: Selecciona “Sí” o “No”, según tu predicción y confirma la apuesta ingresando el monto deseado. Confirma la apuesta: Revisa los detalles de tu apuesta y confirma para finalizar el proceso.

Ambos equipos marcan y ambos equipos no marcan

La opción de apostar a que ambos equipos no marcarán (BTTS – No) puede ser una estrategia muy efectiva en ciertas circunstancias específicas. Esta apuesta es especialmente recomendable cuando uno o ambos equipos tienen defensas muy sólidas o cuando presentan un historial reciente de mantener su portería imbatida.

Apostar a “BTTS – No” también es ideal en partidos donde se espera un enfoque más conservador, como en finales, encuentros de eliminación directa, o en ligas donde los equipos tienden a jugar de manera defensiva.

Además, factores externos como el mal clima, que puede dificultar las jugadas ofensivas, y la ausencia de jugadores clave en el ataque pueden favorecer esta opción. En ligas o competiciones internacionales donde los equipos suelen ser más cautelosos, especialmente durante las primeras fases, esta apuesta puede ser aún más ventajosa. Analizar el estilo de juego, las condiciones climáticas, y otros factores relevantes es clave para maximizar las probabilidades de éxito al apostar a que “ambos equipos no marcan”.

BTTS en diferentes ligas y mercados

Las apuestas BTTS son especialmente populares en ligas donde se suelen marcar muchos goles, como la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, o la Serie A italiana. En estas competiciones, el estilo de juego ofensivo y la calidad de los atacantes hacen que sea común ver a ambos equipos anotando. Sin embargo, también es una apuesta frecuente en ligas de menor perfil, donde los equipos tienen tácticas más ofensivas o defensivas, dependiendo del estilo de juego y la importancia del partido.

Al considerar una apuesta BTTS, es crucial analizar factores como el promedio de goles por partido, el rendimiento ofensivo y defensivo de los equipos, y el contexto específico del encuentro. Por ejemplo, en partidos de ida y vuelta en competiciones como las eliminatorias sudamericanas, se puede aprovechar la racha negativa de ciertos equipos, como Perú, para obtener ganancias adicionales en esta modalidad de apuesta. Además, los factores como la localía y las lesiones clave pueden influir en la decisión de apostar por “BTTS – Sí” o “BTTS – No”.

Preguntas frecuentes sobre las apuestas BTTS

¿Qué significa BTTS en apuestas?

BTTS es la abreviatura de Both Teams To Score, que significa “Ambos equipos marcan”. Es una apuesta donde se predice si ambos equipos anotarán al menos un gol durante el partido.

¿Cuándo es una apuesta BTTS ganadora?

La apuesta BTTS es ganadora cuando ambos equipos anotan al menos un gol cada uno durante el tiempo reglamentario del partido, amenos claro está que hayas apostado en el mercado opuesto, en cuyo caso ganarás si sólo uno de los equipos convierte o si ninguno lo hace.

¿Es posible apostar a que ambos equipos no marcarán?

Sí, también existe la opción de apostar a que ambos equipos no marcarán, lo que significa que al menos uno de los equipos no logrará anotar. Con lo cual las posibilidades de obtener ganancias son sensiblemente mayores, sobre todo si hablamos de equipos con defensas sólidas como la selección argentina.

¿Qué ligas son recomendables para apuestas BTTS?

Las apuestas BTTS son comunes en ligas de alta anotación como la Premier League, la Bundesliga, y la Serie A, pero también se pueden considerar en ligas menores donde el estilo de juego es favorable. Nosotros hemos hecho pruebas en las eliminatorias de la CONMEBOL con muy buenos resultados.

¿Cuáles son las mejores estrategias para apostar en BTTS?

Algunas estrategias incluyen analizar estadísticas de rendimiento, historial de enfrentamientos, forma actual de los equipos, y cualquier factor externo que pueda influir en el resultado del partido.