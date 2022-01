El presente de Alfredo Morelos en el Rangers de Escocia va viento en popa desde que Giovanni van Bronckhorst llegó la dirección técnica. El estratega neerlandés ha potenciado las mejores cualidades del colombiano y desde su arribo este ha participado en seis tantos en los siete partidos que lleva dirigiendo. Bajo este contexto, un exjugador de los ‘Gers’ no dudó ni un segundo al elogiarlo cuando le preguntaron por cafetero.

Barry Ferguson, histórico excapitán del Rangers que estuvo entre 1997-2003 y 2005-2009 y ganó un total de doce títulos, se rindió ante el delantero cordobés en la columna que escribe para el ‘Daily Record’.

“Basta con mirar a Morelos. No tengo ninguna duda de que el delantero ha tenido una nueva vida con Gio. No estoy diciendo que no estaba haciendo el negocio por Steven Gerrard, ya que solo necesitas mirar sus destacadas actuaciones la temporada pasada que ayudaron a conseguir el título. Pero tienes que admitir que no era del todo él mismo en la primera parte de la campaña”, escribió.

Bajo la óptima de Ferguson, Morelos ha mejorado muchísimo con Van Bronckhorst como entrenador y ha podido sacar lo mejor de su juego en la posición de centrodelantero.

“Ciertamente luce el papel ahora con seis goles en ocho partidos bajo el nuevo régimen de gestión. Morelos también vuelve a sonreír. Es uno de esos tipos que a veces no puede ocultar sus emociones. Si está enojado, parece enojado. Si está enfadado, no hay forma de que lo oculte”, acotó.

Finalmente el exjugador cerró su columna destacando la insistencia del colombiano cuando está de cara al arco rival. “También me gusta verlo disfrutar de su fútbol y ese parece ser el caso de nuevo. Su gol contra el St. Mirren lo resumió el pasado domingo. Me encantó. Fue un brillante cabezazo que Jak Alnwick logró salvar, sin embargo, no se echó atrás y admiro su esfuerzo, estuvo en él en un instante y casi arranca la red con el rebote”, sentenció.





