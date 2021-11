La situación de la Juventus se hace cada vez más insostenible, y los hinchas lo saben. Mes tras mes el contexto en la Serie A se les complica y, luego perder el ‘Scudetto’ la temporada pasada en manos del Inter, el regreso de Massimiliano Allegri para este curso 2021-22 no parece ser la solución que necesitaban para volver a reinar en Italia. El club de Juan Guillermo Cuadrado vive sus horas más difíciles tras perder ante la Atalanta y los seguidores son conscientes de ello.

Esta caída ante la ‘Diosa’ va de la mano de la goleada que le propino el Chelsea (4-0) a la ‘Vieja Señora’ a mitad de semana por la fecha 5 de la Champions League, lo cual ha comenzado a colmar la paciencia que en su momento le tenían a Allegri por el pasado exitoso con el que volvía a Turín.

AC Milan y Napoli, ambos líderes y con un partido menos, están a once puntos de distancia y la ‘Juve’ no tiene pinta de levantar cabeza. No solo por los resultados negativos, sino también por el nulo funcionamiento colectivo que viene mostrando en cada compromiso.

Estos registros hicieron que, a través de las redes sociales, se hiciera tendencia el hashtag “#AllegriOut”, pidiendo la salida del estratega italiano. De darse esto, significaría el cuarto cambio de timón en la Juventus en tan solo dos años.

Los hinchas alegan que no solo se trata de números, sino también de la pérdida de identidad del equipo. Antes, también con Massimiliano como técnico, podían vanagloriarse de tener una defensa sólida, algo que no viene pasando en esta nueva etapa. En los últimos 14 partidos han encajado 16 goles, lo cual evidencia una decadencia en la última línea.

“Si estamos en esta posición en la clasificación es porque valemos eso. Tenemos un buen equipo, pero cuando se dice que somos la mejor plantilla es un error. Somos un conjunto que puede estar en los primeros cuatro puestos”, manifestó Allegri tras la derrota ante la ‘Diosa’.

Lo único que podría cambiar la complicada situación que vive el conjunto turinés es una rápida restructuración de la plantilla en el mercado de fichaje de enero. Se especula que Dusan Vlahović, goleador de la Serie A con 11 dianas, es el gran objetivo de la ‘Juve’ para reforzar una necesitada delantera.





