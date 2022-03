Atalanta vs. Genoa se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la jornada 29 de la Serie A. Luis Muriel llega en gran nivel y será titular en el compromiso programado para este domingo 13 de marzo desde las 12:00 p.m. (horario de Colombia). Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias desde el Gewiss Stadium en la ciudad Bérgamo.

Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de la Atalanta y el Genoa.

Atalanta llega a este partido después de haber tenido una gran jornada a nivel internacional a mitad de semana. Los dirigidos por Gian Piero Gasperini derrotaron por 3-2 al Bayer Leverkusen y dieron un paso importante en sus aspiraciones de colocarse entre los ocho mejores equipos de la Europa League.

Si bien la ‘Dea’ empezó cayendo ante los alemanes, la aparición magistral de Luis Muriel les permitió reaccionar y remontar un partido que se les había presentado desde muy temprano. El colombiano primero asistió a Ruslan Malinovskyi para el 1-1 parcial, y luego marcó un doblete para poner en ventaja a los suyos. El descuento final Moussa Diaby apretó el trámite pero no le dio ningún giro al resultado final.

Con ese gran presente, los de Bérgamo recibirán en el Gewiss Stadium al Genoa. Tras caer por la mínima ante la AS Roma en la fecha anterior, esta vez están obligados a ganar si no quiere ceder más puntos en casa y a la vez perder algunas posiciones que los alejaría de los puestos de clasificación a la Champions League.

“Lamentablemente tuvo algunas lesiones y tardó un poco en recuperarse, pero nunca hemos tenido dudas sobre su valor. Fue extraordinario”, resaltó Gasperini sobre Muriel tras su gran actuación frente al Leverkusen, y claro, espera que la pueda reeditar en el torneo local ante los genoveses.

Atalanta vs. Genoa: ¿dónde se jugará el partido?





