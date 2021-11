Antonio Conte se sumó al banquillo de Tottenham a inicios de noviembre y de inmediato empezó a trabajar para realizar algunos cambios en el plantel. Hace algunos días se conoció que el italiano decidió cambiar el plan de alimentación a sus jugadores y puso un importante énfasis en los entrenamientos físicos.

“Estamos aprendiendo a sufrir”, reveló Emerson Royal, lateral de los ‘Spurs’, tras ser preguntado por la etapa que viven junto a Conte. El entrenador lo tiene claro, si no estás al 100%, no jugarás. Tal parece que en esta línea de futbolistas que no estarían en su mejor forma se encuentra Dávinson Sánchez.

Antonio busca que sus defensores sean veloces y precisos. En los últimos partidos pasó de jugar con línea de cuatro a una de tres, fórmula con la que consiguió levantar el trofeo de la Serie A de Italia. El DT no habría encontrado estas cualidades en el colombiano y ya busca su reemplazo.

Según explican medios ingleses, Conte ya pidió dos nuevos centrales para el próximo mercado de fichajes de enero. La lesión del Cutyi Romero, generó que el entrenador solo cuente con Eric Dier y Dávinson. Necesita variantes.

The Sun reveló que Eric Baily sería el futbolista que quiere Tottenham de cara al 2022. De esta forma, Sánchez tendría pocas opciones en el equipo titular y sería solo una variante más, tal y como ha sido en los últimos dos partidos de la Premier League.

El próximo reto de Davinson Sánchez con Tottenham será este jueves 25 de noviembre a las 12:45 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Ljudski vrt en Maribor, Eslovenia. El encuentro será válido por la quinta jornada del Grupo G de la Conference League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.