A pocos días para el 31 de diciembre, fecha en la que culminará el vínculo de Edwin Cardona y Boca Juniors, el Club Tijuana, dueño del pase del colombiano, viene negociando la posibilidad de volver a cederlo pues no lo tiene en sus planes para el Clausura 2022 de la Liga MX. Racing Club es uno de los clubes interesados, no obstante, el panorama no es tan sencillo como parece.

Sucede que la ‘Academia’, a pedido expreso de Fernando Gago, quiere contar con los servicios del mediocampista cafetero. Sin embargo, el ‘Xolos’ no quiere ceder en una arista que el club argentino ha planteado: cubrir parte del salario del jugador.

Según ha informado ‘TyC Sports’ durante las últimas horas, la institución mexicana pretende cederlo por un alto costo sin la necesidad de estar obligada a pagar un porcentaje de su sueldo.

De esta manera, para que prosperen las negociaciones entre ambos clubes, Cardona tendría que reducir sus pretensiones salariales si quiere mantenerse en el fútbol argentino.

De momento el popular ‘Gordo’ está disfrutando de sus vacaciones a la espera de clarificar su futuro para el año entrante. América de Cali y Atlético Nacional de la Liga BetPlay fueron otros de los equipos que estuvieron detrás de él, pero al igual que Racing, estos encontraron en el tema económico una imposibilidad para ficharlo.

América de Cali descartó el fichaje de Cardona

Tulio Gómez, máximo accionista de los ‘Diablos Rojos’, dio detalles de cómo se manejó la intensión de contratar al futbolista que hasta el 31 de diciembre pertenecerá a Boca Juniors y que deberá presentarse al Club Tijuana, dueño de su carta pase, desde el 1 de enero del 2022.

“Edwin Cardona vale 400 millones (al mes), es un jugador que vale 5000 millones al año. Lo podrá pagar Nacional o Junior, América no lo puede pagar. Si hay una empresa que nos pague 3000... Porque América puede pagar hasta 1550, siendo mucho. No creo, muy difícil”, manifestó el directivo a través de una reciente transmisión por Instagram.

El alto costo de Cardona es la principal traba para que llegue a un equipo con escaso poder adquisitivo como el América. Aunque los hinchas se ilusionaron con tener a un volante con mucha calidad para la temporada 2022, esto finalmente no se dará.





