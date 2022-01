Se definió su futuro. Edwin Cardona jugó durante la última temporada en Boca Juniors cedido por los Xolos de Tijuana, pero, este lunes se confirmó que fichará por Racing Club. El centrocampista colombiano estará dirigido por Fernando Gago y, tras su llegada a Buenos Aires, brindó declaraciones para la prensa argentina.

“Me hablaron maravillas del club, varios compañeros me hablaron al Instagram. Con Gio (Moreno) también tengo muy buena relación, estábamos en Colombia y nos reuníamos mucho y la verdad que me ilusionó por lo que me dijeron. También por lo que se veía cuando estábamos acá en Argentina, muy contentos, porque cuando íbamos a ese estadio se sentía la euforia. Es lindo vivir el fútbol así, es un gran club y ahora aprovechar al máximo y dejar todo para el equipo”, sostuvo Cardona

El jugador colombiano deberá superar los exámenes médicos y, de no tener ningún conflicto, firmará contrato con los de Avellaneda hasta diciembre de 2024.

Edwin Cardona se refirió a lo que fue su último paso por el cuadro ‘Xeneize’. “Ahora a ponerme a punto para el equipo. “No lo veo como revancha, el paso por Boca fue positivo. Estoy muy contento de estar acá, es una nueva etapa”, aseguró el jugador.

Además se refirió a la posibilidad que tenía en Nacional: “Fue una decisión difícil, la gente sabe que soy hincha de Nacional. Hablamos con mi familia y creo que tomamos una buena decisión. Estoy acá y ahora a afrontar nuevos retos”.

Cabe destacar que llega a la Liga Argentina en su cuarta temporada, pero con un equipo distinto. En Boca jugó 92 partidos, anoto 18 goles y brindó 18 asistencias. Además de ello, levantó un total de tres títulos: la Superliga de Argentina, la Copa de la Liga y la Copa Argentina.





