Hace menos de un mes terminó el Clausura 2021 de la Liga BetPlay y desde ya varios clubes han anunciado la renovación de sus planteles con nuevos fichajes. Sin embargo, uno de los que hasta ahora no ha dado noticias es el América de Cali. El rumor del acercamiento a Edwin Cardona fue lo último que se supo, no obstante, el mediocampista está muy lejos de volver al fútbol colombiano.

Tulio Gómez, máximo accionista de los ‘Diablos Rojos’, dio detalles de cómo se manejó la intensión de contratar al futbolista que hasta el 31 de diciembre pertenecerá a Boca Juniors y que deberá presentarse al Club Tijuana, dueño de su carta pase, desde el 1 de enero del 2022.

“Edwin Cardona vale 400 millones (al mes), es un jugador que vale 5000 millones al año. Lo podrá pagar Nacional o Junior, América no lo puede pagar. Si hay una empresa que nos pague 3000... Porque América puede pagar hasta 1550, siendo mucho. No creo, muy difícil”, manifestó el directivo a través de una reciente transmisión por Instagram.

El alto costo de Cardona es la principal traba para que llegue a un equipo con escaso poder adquisitivo como el América. Aunque los hinchas se ilusionaron con tener a un volante con mucha calidad para la temporada 2022, esto finalmente no se dará.

“Yo no sé, los jugadores de la selección Colombia son bienvenidos. Pero nosotros no tenemos con qué traerlos. Nosotros no nos hacemos ilusiones. Si viene un fondo de inversión que lo pague, maravilloso. Pero los mecenas en el fútbol ya se acabaron”, finalizó Gómez.

Hace unos días Jorge Alberto Hank, presidente del Club Tijuana, manifestó que están dispuestos a dialogar con cualquier equipo que sea capaz de cumplir las condiciones económicas para fichar al cafetero.

“Estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta, sea por Edwin o cualquier otro jugador. Todo depende de su voluntad, donde se sienta cómodo y qué posibilidades tiene de llegar a la Selección, por eso no puedo dar un precio como tal. En mi país las cifras se manejan confidencialmente. No puedo tirar un número a la prensa”, indicó Hank.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.