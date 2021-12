A pesar de la reciente consecución de la Copa Argentina, Edwin Cardona sigue siendo un tema pendiente en Boca Juniors. El colombiano está cada vez más afuera que adentro de La Bombonera y todos lo saben. Sobre este tema fue consultado Carlos Tévez, exjugador del ‘Xeneize’, en diálogo con la prensa ‘ché'.

Aunque actualmente está retirado del fútbol, el popular ‘Apache’ es una voz autorizada para hablar del elenco ‘Azul y Oro’ y esta vez no escatimó en opinar sobre el presente del cafetero y cómo, a pesar de haber contado con varias oportunidades, las fue dilapidando todas.

“Es muy difícil ponerme del lado del hincha o del de Cardona. Creo que él se equivocó en un momento muy complicado. Todo Boca esperaba ganar la Copa Libertadores y ya después era tarde independientemente de lo que haga. Como jugador es indiscutible, pero creo que él tenía que hacer todo a la perfección y no lo hizo”, declaró ‘Carlitos’.

Por otro lado, sobre la situación de Sebastián Villa, otro de los colombianos en Boca, Tévez destacó que no se haya rendido a pesar de las adversidades y que, en lugar de caerse, luchara a punta de fútbol para ganarse un lugar en el equipo de Sebastián Battaglia.

“Tenés que tener muchos huevos para salir adelante de todo ese tipo de situaciones. En algún momento yo no tenía la confianza del técnico y mis compañeros me miraban de costado, pero me la banqué y lo pude dar vuelta”, culminó el exfutbolista.

Como se recuerda, tanto Cardona como Villa fueron señalados dentro de un acto de indisciplina previo al partido ante Newell’s por la Liga Profesional de Argentina. Este hecho, en el que también estuvo metido Carlos Zambrano, llevó a que Battaglia quedara en evidencia al querer encubrirlos con una supuesta “intoxicación”.





