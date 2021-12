Desde que se supo que Boca Juniors no contará más con los servicios de Edwin Cardona al no hacer efectiva la opción de compra de su préstamo, no hay nada claro respecto a su futuro. En teoría el colombiano debería volver al Club Tijuana de la Liga MX, sin embargo, en México tampoco lo quieren.

Para ser exactos, el vínculo del mediocampista con el cuadro de La Bombonera finaliza recién el 31 de diciembre, por lo que hasta esa fecha habrá nada claro sobre el porvenir de su carrera. Jorge Alberto Hank, presidente del equipo mexicano, reveló detalles de este complicado tema en diálogo con ‘ESPN’.

“La verdad todavía no se define el tema. Él tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y de ahí tenemos que ver qué posibilidades hay para que se incorpore al Tijuana para que cumpla su contrato o sea transferido a otro lugar”, señaló el directivo.

Hace algunos días se especuló sobre su posible regreso al fútbol colombiano para disputar la Liga BetPlay 2022, pero todo quedó en rumores. Supuestamente Junior de Barranquilla, que hace unas horas oficializó la incorporación de Miguel Borja, tenía interés de fichar al ‘Gordo’.

“Estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta, sea de Edwin o cualquier otro jugador. Hoy en día, en Boca no nos han dicho de su interés para renovar préstamo”, añadió Alberto Hank. “Todo depende de la voluntad del jugador, donde se sienta cómodo y qué posibilidades tiene de llegar a la Selección, por eso no puedo dar un precio como tal. En mi país las cifras se manejan confidencialmente. No puedo tirar un número a la prensa”, concluyó.

Leo Díaz y una revelación sobre Edwin Cardona

River Plate y Boca Juniors iban a protagonizar un encuentro más del clásico argentino por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional el 16 de mayo de este año. Sin embargo, en la previa de este cotejo, los ‘Millonarios’ sufrieron bajas por un brote de casos de coronavirus en el equipo. Sus cuatro arqueros (Germán Lux, Enrique Bologna, Franco Petroli y Franco Armani) se contagiaron y Marcelo Gallardo puso toda su confianza en el juvenil Leo Díaz.

El novel portero, de 21 años, tuvo una gran actuación en el cotejo de su debut—atajó dos disparos a Tévez—que finalizó igualado (1-1) en los 90 minutos. En la tanda de penales protagonizaría una curiosa escena. En el tercer remate, Edwin Cardona quiso picarle el balón, pero él lo espero y atajó el esférico.

Los ‘Xeneizes’ pasarían a semifinales y el joven guardameta recuerda con mucho disgusto esa experiencia con el futbolista colombiano. “Cuando Cardona me picó el penal, te juro que quería tirarle la pelota en la cara. En el barrio lo hubiera hecho. ¿Era mi debut y me la viene a picar?”, manifestó en conversación con Rock y River.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.