No la está pasando nada bien. El futbolista colombiano Edwin Cardona no viene teniendo un paso feliz por Racing de Avellaneda por distintos motivos como las lesiones, contagio por COVID-19 y la falta de confianza. El volante no ha podido mostrar todo su talento en el equipo argentino y es criticando constamente tanto por los hinchas como la prensa de ese país.

Pese a su bajo rendimiento, en Racing consideran importante a Edwin Cardona. Su compañero Enzo Copetti salió al frente para defender al colombiano de los malos comentarios y lo respaldó.

“En el fútbol argentino, las críticas siempre están. Uno tiene que hacer el esfuerzo de seguir trabajando, no bajar los brazos. Sabemos que esto es muy largo, un torneo de muchas fechas, no hay que volverse loco”, dijo en entrevista con ‘TyC Sports’.

Enzo Copetti resaltó la fortaleza de Edwin Cardona y aseguró que en Racing conocen muy bien las fortalezas del colombiano, por lo que están seguros de que con trabajo podrá mostrar un mejor nivel en el equipo argentino.

“Con Edwin me saco el sombrero, es una persona que me ayudó mucho hoy en día a crecer, a ver el fútbol diferente, a abrir la mente. Que haga un esfuerzo, que con disciplina todo llega. Sabemos que todo lo que le está pasando es injusto”, comentó.

“Él nos puede aportar demasiado, sabemos la calidad de jugador que es. Siempre que sale algo, trato de charlarlo con él, que no se vuelva loco, que piense, que sepa que le puede dar mucho al club. Además de ser un gran jugador, lo respeto mucho como persona”, finalizó.





