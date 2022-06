La resistencia de los hinchas de Racing hacia Edwin Cardona no es un tema reciente y el jugador colombiano ha tenido que lidiar con ello en las últimas semanas. El ex Boca Juniors no pasa su mejor momento a nivel futbolístico y esto es algo ampliamente criticado por cierto sector que expresó su reclamo en las cercanías del Estadio Juan Domingo Perón.

“Dejá de robar” y “chau Cardona” son las dos frases que se pueden leer en los carteles, que también tienen la inscripción “pueblo de Racing” a modo de firma. Los afiches aparecieron en la sede del club en Avellaneda y en otras zonas de la ciudad, y fueron capturadas por distintos usuarios en las redes sociales.

En el ámbito deportivo, Fernando Gago puso a Cardona a realizar trabajos especiales debido a que no estaba en óptima condición física. Eso sí, es tenido en cuenta porque participó en los cuatro partidos que la Academia disputó en el campeonato. Además, está concentrado para el duelo de esta tarde contra Aldosivi. Solamente faltó en la eliminación por Copa Argentina frente a Agropecuario.

“Yo trato de darles la confianza a cada uno de los jugadores que tengo. En el caso puntual de Edwin, confío plenamente en sus condiciones”, había dicho tras la victoria sobre Huracán.

Lo que si es cierto es que el colombiano no ha llegado a su nivel esperado. Sumadas ya 19 presentaciones, solo ha anotado dos goles en Avellaneda. Una serie de lesiones lo dejaron afuera por algunos partidos sumado a que la Academia no ha tenido los mejores resultados en la temporada.

El gol más reciente de Cardona, fue el 10 de abril del 2022. En aquella ocasión, Racing venció 1-0 a Platense en condición de visitante, fue un partido muy cerrado con una cancha difícil, pero sirvió para sumar tres puntos en el torneo aunque no terminaron con mucho éxito.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.