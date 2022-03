Atalanta vs. Bayer Leverkusen se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Luis Muriel anda en gran nivel y será titular en la ‘Diosa’ en el compromiso programado para este jueves 17 de marzo desde las 12:45 p.m. (horario de Colombia). Asimismo, el BayArena de la ciudad de Leverkusen será escenario que albergará este picante duelo. Recuerda que Depor te hará vivir todas las incidencias desde su web.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de la Atalanta y el Bayer Leverkusen.

Después de un intenso partido en el Gewiss Stadium, la Atalanta deberá definir su pase a los cuartos de final de la Europa League en casa del Bayer Leverkusen. Si bien lograron darle vuelta al marcador de la mano de Luis Muriel (3-2), el equipo alemán no será un rival sencillo y la ‘Diosa’ lo tiene muy claro tras lo vivido en Bérgamo.

Lamentablemente los dirigidos por Gian Piero Gasperini no pudieron trasladar su alegría al torneo local y tuvieron un insignificante empate a cero ante el Genoa por la jornada 29 de la Serie A. A pesar de que jugaron en casa, la ‘Dea’ no fue tan eficaz como en otras ocasiones y dejó que el equipo genovés se llevara un valioso punto para sus aspiraciones de no descender.

El planteamiento de Gasperini careció de algunas variantes ante la resistencia rival y jugadores como el propio Muriel vieron limitadas sus chances para generar peligro. Esto tendrá que cambiar radicalmente para el compromiso en el BayArena, pues el Leverkusen también tiene suficientes argumentos para generarle estragos a los italianos.

Atalanta vs. Bayer Leverkusen: horarios del partido

Perú: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Argentina: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Chile: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Brasil: 2:45 p.m.

Los de Gerardo Seoane también la vieron ‘negras’ en su campeonato doméstico y cayeron por la mínima diferencia ante el Colonia. Este resultado los alejó aún más del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, dejando su tercer puesto en la tabla de posiciones de la Bundesliga a merced del Leipzig.

Por tal motivo el elenco germano apostará todas sus fichas a seguir avanzando en la Europa League. La Atalanta es un contrincante muy ofensivo, por lo que a veces deja muchos espacios en su última línea. El Leverkusen buscará aprovechar dichos huecos para ponerse adelante en el marcador lo más pronto posible. Solo un gol los separa, así que tendremos un partido bastante intenso en Alemania.

Atalanta vs. Bayer Leverkusen: canales de TV

Perú: ESPN / Star Plus

Atalanta vs. Bayer Leverkusen: posibles alineaciones

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aránguiz, Andrich, Palacios; Diaby, Alario, Wirtz.

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; Luis Muriel.

Atalanta vs. Bayer Leverkusen: ¿dónde se jugará el partido?





