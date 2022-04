Atalanta vs. Leipzig EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de cuartos de final de la Europa League, este jueves 7 de abril desde las 11:45 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el colombiano Luis Fernando Muriel, Atalanta se medirá con Leipzig, en un encuentro en el que se enfrentarán dos equipos que provienen de la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Red Bull Arena.

¿A qué hora se juega el Atalanta vs. Leipzig?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:45 a.m.

Bolivia y Venezuela: 12:45 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 1:45 p.m.

España: 6:45 p.m.

Atalanta vs. Leipzig: canales del partido y cómo ver por TV

El Atalanta vs. Leipzig será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Europa League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Red Bull Arena y será transmitido para Sudamérica por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Fox Sports Cono Norte, Fox Sports Premium, Fanatiz Mexico, Fox Sports App y Star+, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN USA, Paramount+, TUDN.com y TUDN App.

Atalanta vs. Leipzig: así llegan los equipos

El Leipzig enfoca estos cuartos de final en un buen momento, tras haber goleado al Borussia Dortmund por 1-4 en la última jornada de la Bundesliga y en medio de una racha que lo ha llevado a remontar posiciones tras un mal comienzo de temporada.

Ahora el Leipzig está otra vez en las casillas que dan la clasificación para la próxima Liga de Campeones y ha sido uno de los equipos que más en forma se han mostrado en Alemania desde que empezó la segunda ronda de la Bundesliga.

Mientras el Leipzig no tuvo que jugar los octavos de final por la suspensión de los clubes rusos (su rival era el Spartak Moscú), el Atalanta se deshizo de otro equipo alemán, el Bayer Leverkusen, al que ganó los dos partidos.

Los hombres que dirige el italiano Gian Piero Gasperini, que perdieron ante el Napoli (1-3) su último encuentro liguero, están séptimos en la tabla, fuera de puestos europeos para la próxima campaña. Levantar este título es el camino más corto para disputar Liga de Campeones la próxima temporada, ya que este año el cuarto puesto se antoja, como poco, complicado, a ocho puntos de distancia a falta de siete jornadas para que finalice el campeonato doméstico italiano.

En el horizonte, la que sería la primera semifinal de la historia del conjunto de Bérgamo (Italia, norte) en Europa desde que se crease la competición. La última vez que acudió a unas semifinales, fue en la temporada 1987/88, en la extinta Recopa de Europa.

Atalanta vs. Leipzig: probables alineaciones

Leipzig: Gulacsi, Simakan, Orban, Gvardiol, Mukilele, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo, André Silva y Nkunku. DT: Domenico Tedesco.

Atalanta: Musso, Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer, Koopmeiners, Malinovsky y Muriel o Boga. DT: Gian Piero Gasperini.

Con información de EFE.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR