Liverpool vs. Nottingham Forest chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por los cuartos de final de la FA Cup. Luis Díaz sería titular en el compromiso programado para este domingo 20 de marzo desde las 1:00 p.m. (horario de Colombia) en el The City Ground. Recuerda que Depor te traerá el minuto a minuto y todas las incidencias a través de su web.

Los ‘Reds’ llegan motivados a este encuentro ya que ganaron (2-0) a mitad de semana al Arsenal por la Premier League gracias a los goles de Diogo Jota y Roberto Firmino. Con ese resultado, sumó 69 unidades y se quedó a un punto del líder Manchester City.

Liverpool ahora debe enfocarse en el Nottingham Forest, sin embargo, Jurgen Klopp no podrá contar con Trent Alexander-Arnold por una lesión. Así lo confirmó el estratega alemán durante una conferencia de prensa. En ese sentido, mencionó que James Milner es una opción para ocupar esa posición.

Asimismo, el DT de los ‘Reds’ reveló que Mohamed Salah presenta una dolencia por lo que será evaluado. “Volvió a sentir su pie un poco después del juego (ante Arsenal), así que tenemos que ver qué hacemos con eso y además de eso, algunos otros detalles y cosas como esta, así que tenemos que esperar”, mencionó.

“Quiero tener un equipo en Nottingham que esté lo suficientemente fresco física y mentalmente”, añadió. Al ser consultado sobre una posible rotación. “Realmente no lo sé en este momento, entonces es solo para tener el mejor equipo posible para este juego específico en el campo”, acotó.

Liverpool vs. Nottingham Forest: horarios del partido

Perú: 1:00 p. m.

Ecuador: 1:00 p. m.

Colombia: 1:00 p. m.

México: 12:00 p. m.

Argentina: 3:00 p. m.

Chile: 3:00 p. m.

Uruguay: 3:00 p. m.

Liverpool vs. Nottingham Forest: canales

Perú: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Paraguay: Star Plus.

Por otra parte, Nottingham Forest llega con mucha motivación a este compromiso tras vencer por 3-1 a Queens Park Rangers por la reciente jornada de Segunda División de Inglaterra gracias a los goles de Djed Spence, Ryan Yates y Brennan Johnson. Con ese resultado, sumó 58 puntos y se ubica en la novena casilla.

No obstante, el ‘Bosque’ llegará al cotejo frente a Liverpool con varias bajas. Steve Cook, Max Lowe y Scott McKenna se perderán este importante partido debido a que sus lesiones, así lo confirmó el director técnico Steve Cooper.

“Hay que tomarlo como viene, cuidar a los muchachos que están lesionados pero concentrarse en los que están listos para jugar el siguiente”, mencionó el DT de Forest en conferencia de prensa y apunta a dar la sorpresa en la FA Cup.

Liverpool vs. Nottingham Forest: posibles formaciones

Liverpool: Becker, Bradley, Konate, Matip, Milner, Fabinho, Henderson, Jones, Mane, Firmino y Díaz.

Becker, Bradley, Konate, Matip, Milner, Fabinho, Henderson, Jones, Mane, Firmino y Díaz. Nottingham Forest: Horvath, Worral, Figuereido, Richie Laryea, Spence, Yates, Garner, Colback y Zinckernagel.

Liverpool vs. Nottingham Forest: ¿dónde se jugará el partido?





