Davinson Sánchez está a punto de disputar su sexta temporada con el Tottenham, sin embargo, tal como ha sucedido en los recientes mercado de fichajes, su nombre volvió a aparecer en los diarios deportivos británicos como parte de los jugadores transferibles. Si bien le costó ganarse la confianza de Antonio Conte, en la recta final de la pasada Premier League terminó en el equipo titular del técnico italiano.

El defensor colombiano es consciente que tiene que trabajar el doble para convertirse en un indiscutible en la once de los ‘Spurs’, no obstante, ya está “harto” de los constantes rumores que lo ponen fuera del fútbol inglés. Esta vez no se quedó callado y soltó todo lo que tenía dentro luego de volver a ser noticia en este mercado.

“Cada verano ha sido siempre lo mismo. Ya es mi sexta temporada acá y nada cambia”, expresó el exzaguero del Ajax, que viene de jugar 23 compromisos en la pasada campaña de la Premier League.

Esta vez la llegada de Clément Lenglet al Tottenham llevó a que los medios de comunicación de Inglaterra, en especial los más sensacionalistas, lo colocaran como uno de los jugadores prescindibles para Antonio Conte. Sin embargo, Sánchez no lo ve de esa manera.

“Estamos enfocados en el equipo y en lo que esta temporada significa para el club. Claro, siempre hay posibilidades, pero la Premier es la mejor liga del mundo y tienes que ser parte de ella si quieres competir con los mejores”, aseveró el exAtlético Nacional.

Davinson Sánchez destacó su crecimiento desde que es dirigido por Antonio Conte. (Foto: Getty Images)

Respecto a la llegada de Lenglet, Davinson Sánchez no se hace problemas y lo mira como una sana competencia para tener un lugar en el equipo titular. “Competir, el retarme con mis compañeros aumenta la sana competitividad en el equipo. Siempre buscamos eso, no solo en mi posición. Tenemos dos jugadores por puesto y eso es bueno”, acotó.

Finamente, sobre su relación con Antonio Conte, el cafetero de 26 años valoró la influencia que ha tenido en su juego, sobre todo desde la mentalidad competitiva que ha impreso en los jugadores del Tottenham. “Trae otra mentalidad y filosofía. Como jugadores intentamos plasmar en la cancha la temporada pasada su método de juego”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.