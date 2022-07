El mercado de fichajes no solo se está moviendo en Europa, sino también en esta parte del mundo. Diversos clubes de Sudamérica se están reforzando para afrontar sus respectivos torneos del segundo semestre del 2022 y no quieren quedarse cortos en plantel. Este es el caso de Peñarol, que según las informaciones de última hora, estaría muy cerca de fichar a un delantero de la Liga BetPlay: Teófilo Gutiérrez.

Está ‘bomba’ llega días después de que se comenzara a especular sobre la ruptura entre el delantero y el Deportivo Cali, quienes no estarían en buenos términos desde hace meses. La situación no es desconocida para nadie, lo cual refuerza la posibilidad de que el atacante agarre sus maletas y se mude a Uruguay.

Hace unos días la ‘Amenaza Verde’ cayó por 2-0 ante el Deportes Tolima, acentuando aún más la crisis del equipo tras la salida de Rafael Dudamel. Ahora con Mayer Candelo en el banquillo esperan que durante las próximas semanas la situación mejore, pero al parecer ‘Teo’ no está dispuesto a seguir en un lugar donde no se siente cómodo.

Según la información del periodista Alen Banewur Rubin, Gutiérrez ya habría puesto punto final a su vínculo contractual con Deportivo Cali y estaría a una sola firma de ser nuevo jugador de Peñarol. Si bien todo se ha manejado con absoluto hermetismo, el arreglo no tardaría en anunciarse.

Desde Uruguay informan que 'Teo' Gutiérrez ya habría cerrado con Peñarol. (Foto: Captura de Twitter)

“Está muy avanzada la negociación para que Teófilo Gutiérrez llegue a Peñarol. El delantero colombiano de 37 años rescindió contrato en las últimas horas con Deportivo Cali, club en el que fue compañero de Hernán Menosse, quien avaló y recomendó su contratación”, señaló el citado periodista uruguayo.

Por otro lado, el periodo para inscribir a un nuevo jugador en la Primera División de Uruguay cierra este viernes a la medianoche. Sin embargo, como Teófilo Gutiérrez quedó libre tras rescindir con Deportivo Cali, no sería necesario una prórroga. De modo que, si no es presentado en estos días, no habría inconvenientes de que se anuncie su fichaje la próxima semana.





