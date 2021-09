Los colombianos en Boca Juniors han sido protagonistas en el equipo en los últimos meses, pero no de forma positiva. Sebastián Villa fue sancionado por el club luego de ausentarse durante un mes y no entrenar, mientras que Edwin Cardona y Frank Fabra no han mostrado el mejor nivel bajo el mando de Sebastian Battaglia, generando que sean duramente criticados por la prensa y los hinchas.

El lateral colombiano decidió romper su silencio ante el incómodo momento que vive y conversar con ESPN. Se refirió a los comentarios en redes sociales y explicó que han sido días difíciles para él y para su familia.

Fabra sufrió hace algunas semanas el fallecimiento de su padre. “Estoy mejor, desde los 13 años no convivo con mi papá, así que dejarlo fue muy difícil, tengo que seguir fuerte porque tengo una familia detrás que me apoya y necesita lo mejor de mí”, explicó.

“Ellos saben que la ida de mi papá fue muy dura para mí. Voy a seguir fuerte por ellos y que mi papá, esté en donde esté, se sienta orgulloso de mí”, agregó.

Frank reveló que no se encuentra en su mejor nivel debido a que no se encuentra en su mejor forma. “Es difícil, los primeros partidos que vuelvo después de la muerte de mi papá no entreno ni un día, llevaba tres semanas sin entrenar, pero el equipo me necesitaba estuviera como estuviera, así que entro a la cancha sin entrenar ni un minuto, sin hacer una pretemporada. Ahora, partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento ya me voy sintiendo mejor”.

“Eran muy difíciles esos primeros partidos que, quizás, la gente juzga de que me sentía mal, que Fabra no estaba bien, pero no sabían que venía sin hacer fútbol, sin entrenar. Me enfoqué ahora en entrenar y ahora vamos agarrando nivel”, dijo.

Por último, Fabr dejó claro que trabajará para retomar el nivel que lo llevó a ser uno de los futbolistas inamovibles de Boca Juniors. “No puedo dejar llenarme la cabeza de cosas, llevó seis años en la institución, de los seis, cuatro-cinco muy buenos, pero estos últimos seis meses, desafortunadamente, no han sido los mejores. Tengo que ser fuerte de la cabeza y revertirlo”, finalizó.

Boca venció por 1-0 a Colón por la Liga Argentina el pasado domingo. Con este resultado, el equipo ‘xeneize’ se ubica en la sexta posición del torneo.





