Luis Muriel marcó un golazo en el Atalanta vs. Real Betis por amistoso internacional. El delantero colombiano, quien no anotaba un tanto con su club desde el pasado 9 de octubre, capturó un rebote del defensor rival y no dudó en pegarle de primera. Salió un tremendo ‘bombazo’, inatajable para el portero Rui Silva. El partido, jugado en el estadio Benito Villamarín del club español, terminó 3-0 a favor del cuadro italiano.

REAL BETIS BALOMPIÉ 0-1 ATALANTA BC

⚽ 22' Luis Muriel (#Atalanta)pic.twitter.com/cLkypDdM74 — All goals replay (@goalsreplayg) December 23, 2022

Luis Muriel, quien viene de recuperarse de una lesión, volvió a marcar con la camiseta de Atalanta después de cuatro partidos jugados sin goles. Es el segundo tanto del colombiano en lo que va de la temporada y puede significar el inicio de una nueva racha goleadora. El atacante demostró que está fino al empalmarla de primera.

El delantero colombiano no estaba desde el pitazo inicial en un partido de Atalanta desde el pasado 23 de octubre, cuando el equipo de Gian Piero Gasperini cayó por 0-2 ante Lazio por la jornada 11 de la Serie A. En los últimos dos partidos amistosos, Luis Muriel inició en el banco de suplentes, pero luego ingresó y tuvo minutos de juego.

A inicios de noviembre, el goleador sufrió una lesión que lo obligó a perderse tres partidos de Atalanta en la Serie A de Italia. El colombiano no estuvo presente en los duelos vs. Nápoles, Lecce e Inter de Milán. Curiosamente, el cuadro dirigido por Gasperini perdió todos esos encuentros. Ahora se está preparando para el reinicio de la liga.

Cabe destacar que Luis Muriel no está viviendo su mejor temporada desde que llegó a Atalanta en la temporada 2019/20. En la Serie A actual, el goleador solo ha marcado un gol en 9 partidos disputados. Recordemos que su mejor temporada fue en 2020/21, donde anotó 22 goles en 36 partidos.

Atalanta: cuáles son sus próximos partidos

El próximo partido de Atalanta será vs. AZ Alkmaar el jueves 29 de diciembre en el Gewiss Stadium. Luego, el 4 de enero de 2023, llegará el esperado reinicio de la Serie A. Ese día, el equipo de Luis Muriel enfrentará a Spezia desde las 8:30 a.m. (horario de Colombia). Se espera que el delantero vuelva al cuadro titular.

