Mientras pasa sus días en Qatar a la espera de encontrar un club que le permita salir del Al Rayyan, James Rodríguez continúa muy activo en sus redes sociales. Además de sus clásicas transmisiones por Twitch, el colombiano suele compartir mucho material en sus cuentas de Instagram y TikTok, esperando interactuar con sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Esta vez el mediocampista subió un emotivo video donde se le puede apreciar rememorando sus mejores momentos en el Real Madrid. Acompañado con un fondo musical del más reciente éxito de Harry Styles –'As It Was’–, el ‘10′ mostró imágenes de sus goles, asistencias y ‘skills’ que en su momento hicieron vibrar a los hinchas en el Santiago Bernabéu.

Como se recuerda, James jugó por los ‘Merengues’ por cuatro temporadas. Si bien perteneció a ellos desde el 2014 al 2020, fue cedido por dos campañas el Bayern Múnich. Entre los títulos más destacados con los españoles están dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Porto no está interesado en James

No hay día en que a James Rodríguez no se le presente un nuevo pretendiente, sobre todo desde que hizo público su deseo de salir del Al Rayyan. En las últimas horas surgió la posibilidad de que regrese al Porto, club donde ya estuvo hace algunos años y donde despegó futbolísticamente antes de llegar al AS Monaco y Real Madrid.

Sin embargo, cuando parecía que los ‘Dragones Azules’ lo esperarían con los brazos abiertos tras la buena relación que mantienen con el colombiano, desde Portugal aclaran que dicho interés solo fue un rumor y que por ahora no tienen al ‘10′ en sus planes.

En conversación con ‘Blu Radio’, el periodista portugués Pedro Sepúlveda detalló que el elenco luso no se ha planteado la posibilidad de repatriar al exEverton. “Puedo garantizar que no hay cualquier tipo de posibilidad de que James Rodríguez regrese este mercado a Portugal, a Porto”, fue el contundente mensaje del citado periodista.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR