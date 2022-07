Luego de una temporada bastante mediocre en la Qatar Stars League, que coincidió con la ausencia de la Selección Colombia en el Mundial Qatar 2022, James Rodríguez todavía no define su futuro en el Al Rayyan. Si bien en las últimas semanas ha dejado en claro que quiere marcharse del fútbol qatarí, por ahora continúa realizando la pretemporada con su club.

Hace unas horas el mediocampista colombiano viajó con los ‘Leones’ a los Países Bajos, con la finalidad de seguir preparándose para el siguiente curso. Sin embargo, por más que pertenece al plantel que dirige Nicolás Córdova, lo más seguro es que cambie de equipo muy pronto.

El exEverton no destacó como se esperaba desde su llegada al Al Rayyan, pues por más que se puso el equipo al hombro en varios partidos claves, no fue suficiente para que pelearan por puestos importante. Inclusive, terminaron luchando por no descender.

La estadía de James Rodríguez en los Países Bajos será por tres semanas, hasta el domingo 24 de julio. Cuando llegue dicha fecha su agente debería tener alguna propuesta formal para contar con sus servicios. Hasta el momento se han especulado varios nombres, no obstante, solo un club tuvo contacto directo con el Al Rayyan.

Se trata del Botafogo, equipo de la Primera División de Brasil. Cuando llegó la propuesta por James, fue el propio futbolista quien rechazó el contrato. Según se supo, el cafetero no piensa fichar por un equipo que no sea europeo, pues aún se siente en capacidad de rendir en el Viejo Continente.

“Él está tratando de demostrar su valía en Europa, no está listo para volver. Veremos qué le ofrecen y seguiremos escuchándolo, buscándolo”, indicó John Textor, dueño del ‘Fogao’, tras el primer rechazo del exReal Madrid.





