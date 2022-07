James Rodríguez no fue parte del partido amistoso de pretemporada de Al Rayyan vs. FC Dordrecht del pasado fin de semana y, de inmediato, aumentaron los rumores de su salida en los próximos días de la institución. Sin embargo, no faltó un sector de la prensa en Qatar que aseguró que la decisión de no utilizarlo pasó por un problema físico y que no partirá pronto.

El equipo rojo no publicó ningún tipo de comunicado sobre el estado de salud del cucuteño, pero, en un video publicado en sus redes sociales, los rumores quedaron descartados, debido a que se le observa realizando trabajos físicos con normalidad y sin ningún tipo de lesión.

Estas pueden ser buenas noticias para los fanáticos del cuadro catarí que esperan verlo pronto en el campo de juego, pero, no es así. Que James no esté lesionado abre las puertas a que más de un club siga preguntando por su situación y le haga llegar una oferta.

En los últimos días, Rodríguez fue relacionado con AS Roma, pero esto quedó descartado debido a que el equipo de José Mourinho fichará a Paulo Dybala. Con la llegada del Argentino a la capital italiana, no habrá espacio en el plantel para el exReal Madrid.

Porto entra a la pelea por James

Porto perdió a su máxima estrella, Luis Díaz, quien fichó por Liverpool en enero de este 2022, Rodríguez sería el encargado de tomar la banda que dejó su compatriota y llevar al club a pelear cosas importantes esta temporada.

Recordemos que James partió de Porto dejando un importante legado, ganó ocho títulos, y ‘se metió al bolsillo’ a la hinchada que ve con muy buenos ojos la opción de ficharlo.

Hasta el día de hoy, solo una institución realizó una oferta formal por el cucuteño: Botafogo. El cuadro brasileño le hizo llegar una propuesta al jugador, Al Rayyan estuvo de acuerdo; sin embargo, el propio James dijo ‘no’ debido a que no se ve regresando a Sudamérica, por el momento.

‘O Globo’ reveló este sábado que Atlético Mineiro y Flamengo han visto con buenos ojos la incorporación del volante a sus filas, pero todavía no le hicieron llegar al futbolista una oferta formal. Saben que la prioridad de James en el ‘Viejo Continente’, así que tendrán que poner mucho dinero para contar con él.

